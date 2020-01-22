أول تعليق من وزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة بعد توليها المنصب

علقت وزيرة الدفاع اللبنانية الجديدة زينة عكر عدرا على توليها المنصب في حكومة لبنان برئاسة حسان دياب.





وفي تغريدة لها على "تويتر" قالت زينة عكر: "لي الشرف أن أكون أول امرأة تتقلد منصب وزارة الدفاع في دولة عربية.. دولة لبنان المجد والعز."





وسيطرت حالة من الجدل والانقسام على الشارع اللبناني والوسائل الإعلامية بعد اختيار زينة للمنصب، خاصة وأنها لا تتمتع بخبرة عسكرية.





ونشرت وسائل إعلام لبنانية وعربية صورا للوزيرة الجديدة، لكن لم يتم التأكد من صحتها نظرا لندرة الصور والمعلومات عن زينة عكر.





وانقسمت الوسائل الإعلامية ورواد مواقع التواصل حول صحة الصورة المنشورة لأول وزيرة دفاع في دولة عربية.



