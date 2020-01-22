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محافظات

مشاهير من بلدي.. مفيد فوزي.. ابن بني سويف ومحاور الكبار فقط

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:06 ص
مفيد فوزى
مفيد فوزى
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محمد عبد الحليم

الكاتب الصحفي  الكبير والإعلامي  اللامع  مفيد فوزى هو  "مفيد فوزي سعد  " من مواليد  محافظة بني سويف في 19 يونيو سنة 1933 بمدينة  بنى سويف ، وهو إعلامي مصري لقب  بـ"المحاور". كان ابوه فوزي سعد موظف بوزارة الصحة، أما والدته السيدة مريم فرج فكانت ربة منزل وهي اللي شجعته على نشوء موهبته الصحفية من الصغر.

تخرج "فوزي"  في كلية الآداب – جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية سنة 1959. 

تزوج من الإذاعية الراحلة المعروفة  آمال العمدة في الأول من مايو سنة 1968 والتي توفيت في 11 مارس 2001، وأنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزى .

أثري مفيد فوزي عالم الصحافة والتليفزيون بتحقيقاته المتنوعة، وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية على مستوى العالم العربي خلال مسيرته المهنية، يعد أول من قدم فكرة "تلفزة الصحافة" أو "تصحيف التليفزيون" والذي سار على دربه فيما بعد العديد من برامج الصحافة التليفزيونية على شاشة التليفزيون المصري. تتلمذ على يد رائد الاستنارة احمد بهاء الدين في بداية مشواره الصحفي بمجلة "صباح الخير".

كما اقترن اسم المحاور مفيد فوزي ببرنامج "حديث المدينة" اللي بدأه في 13 مارس سنة 1998 بترشيح من صفوت الشريف وزير الإعلام  حينذاك .

 وكان ذلك لمواكبة فكرة برنامج ناجح في لندن بعنوان "Talk of the town" . ويعد برنامج "حديث المدينة" من أوائل البرامج اللي خرجت فيها كاميرات التليفزيون إلى الشارع المصري.لم يتوقف نشاط “مفيد فوزي” على البرامج الحوارية والكتابة الصحفية، بل أصدر العديد من المؤلفات منها كتاب “أسماء لامعة” عام 1974م والذي ضم محاوراته مع كوكبة من أبرز الشخصيات المصرية وبعض الشخصيات العربية والأجنبية.وغيره من المؤلفات التي أثرت المكتبة المصرية والعربية .

مشاهير من بلدي.. مفيد فوزي.. ابن بني سويف ومحاور الكبار فقط
مشاهير من بلدي.. مفيد فوزي.. ابن بني سويف ومحاور الكبار فقط
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