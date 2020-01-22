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منوعات

بسبب تاتو الحواجب.. خطأ بسيط حول حياة سيدة إلى جحيم

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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مريم صليب
بعض النساء يعشقن التغيير من آن لآخر، قد يكون التغيير من خلال شراء ملابس جديدة أو تغيير لون شعرها أو أي شيء يشعرها بالحياة من جديد ولكل منهن طريقتها الخاصة. 
قامت "شانيل" بتغيير بسيط في شكلها لطالما كانت تحلم به إلا أنها صدمت في النهاية بمظهر غريب لم تكن تتوقعه، خاصة أنه غير ملامح وجهها وتحوّلت إلى شخص آخر، وفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية. 

قالت "شانيل" للصحيفة إنها كانت تتمنى الفترة السابقة أن تذهب إلى أحد مراكز التجميل و رسم خط سميك فوق حواجبها ظنًا منها أنه سيعطيها جمالا و إضفاء نوعا من أنواع التغيير. 

صدمت السيدة الأربعينية، بعد أن شاهدت النتيجة النهائية، التي اضطرتها إلى صبغ شعرها باللون البني حتى يناسب ما حدث من تغيير مقزز في وجهها فإن حواجبها أصبحت سميكة بنية اللون و انهارت احلامها حينها. 

على عكس توقعاتها نهائيًا، بدلاً من أن تفرح أصيبت شانيل بالاكتئاب الشديد بسبب شكل حواجبها الذي وصفته "بحواجب الشيطان". 
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