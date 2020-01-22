طلاب إعدادية القاهرة يمتحنون الجبر والإحصاء.. الآن

يؤدي الآن طلاب الشهادة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي) بمدارس محافظة القاهرة، امتحان مادة الجبر والإحصاء.

ووفقا لجدول المواعيد المعلن من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، من المقرر أن يستمر زمن الامتحان من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه إجمالي عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة يبلغ (163908)، من بينهم (83345) طالبا، و(80563) طالبة، وذلك داخل (707) لجان، إضافة إلى (20) طالبا سيؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

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كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اطمأن على جاهزية اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ 32 وفق توجيهات محافظ القاهرة سيادة اللواء خالد عبد العال.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، التي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.