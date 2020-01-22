نائب وزير الإسكان يتابع مشروعات المياه والصرف

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا مع المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة موقف مشروعات المياه والصرف الجارى تنفيذها، وذلك بحضور نواب رئيس الهيئة القومية، ورؤساء الإدارت المركزية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وقطاع التصميمات، والقطاعين المالي والقانوني.

وشدد الدكتور سيد إسماعيل، على سرعة إنجاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وبأعلى جودة، وكذا رفع كفاءة العاملين بالهيئة، وزيادة قدراتهم، ناقلا تحيات وزير الإسكان لجميع العاملين بالهيئة، وشكره لهم على الأداء الذي قاموا به على مدار السنوات السابقة، وزيادة معدلات الإنجاز.

وأكد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ضرورة التنسيق الكامل مع المحافظين، وشركات المياه والصرف بالمحافظات، أثناء إعداد خطة الاستثمارات السنوية، ابتداء من خطة 2020/2021 الجاري مناقشتها، مع الأخذ في الاعتبار أولويات المواطنين، وتحسين وضع خدمة الصرف الصحي بالقرى، والحفاظ على المجاري المائية.

كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ المشروعات، من خلال البرامج الزمنية، التى تتماشى مع تحديات وطموحات المواطنين، وتوصيل الخدمات لهم، والالتزام بأعلى جودة للتنفيذ، والمتابعة الجيدة من قبل الاستشاريين، ومراجعة الدراسات المقدمة، والتأكيد على النواحي الفنية.

وقال نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية: إن هناك تواصلا مستمرا وفعالا، مع جميع الجهات التابعة للوزارة، وسيتم عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ المشروعات، والخطة الاستثمارية.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس إيهاب خضر، الهيكل التنظيمي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ودور الإدارات المختلفة، وخطة التطوير الجاري تبنيها حاليًا، وكذا جهودها فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في ٢٣ محافظة بالصعيد والدلتا، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء.

وأوضح المهندس إيهاب خضر، أنه تم خلال الاجتماع، الاستماع لآراء الحاضرين، وملاحظاتهم الجيدة والهادفة، والتي تبعث على الاطمئنان بوجود كوادر قوية لدى الهيئة القومية، مؤكدًا ضرورة دعم الكوادر البشرية، من أجل استمرار مسيرة التنفيذ، والمضي قدما في متابعة المشروعات.​