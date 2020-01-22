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تعليم

محافظ الوادى الجديد: مكافأة الطلاب الاوائل والمدارس المتميزة في الإعدادية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:33 ص
محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد
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منصور ابو العلمين

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، صباح اليوم، بعض لجان امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020، بمدرسة الفتح الإعدادية بالداخلة.


حيث اطمأن على سير عملية الامتحانات والتأكد من توفير كافة سبل الراحة للطلاب وعدم وجود اية شكاوى ـوعقبات.


كما تأكد من مدى الانضباط والنظام داخل اللجان وتوافر المناخ الملائم للطلاب وأداء الامتحانات بسهولة ويسر.


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وقرر المحافظ منح مكافآت مالية للطلبة الأوائل وكذلك منح مكافأة لأفضل مدرسة تحقق أفضل نتائج.

وانطلقت  صباح الأربعاء الماضى  امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد 2020، حيث يؤدى 4489 طالبا الامتحانات، وقال صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة  إنه تم تجهيز  116 لجنة على مستوى المحافظة بإدارتها التعليمية الخمس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.

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