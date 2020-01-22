محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال توسعة طريق "بلبيس -الزقازيق -العاشر"

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد أعمال توسعة ورصف طريق بلبيس الزقازيق العاشر من رمضان بطول كيلو متر وبتوسعة 15 مترا على الجانبين بدءا من أول الكوبري العلوي ببلبيس وصولا لكوبري عبد المنعم رياض "الرشاح" وعمل رصيف بالانترلوك علي الجانبين للمساهمة في فك الاختناقات المرورية بالمدينة و تحقيق السيولة المرورية المطلوبة و لإعادة الوجه الحضاري و الجمالي لمدينة بلبيس.





وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس قطاعات كهرباء الشرقية بسرعة نقل اعمدة الانارة في المساحات الجديدة التي سيتم رصفها لإنارة الطريق وتوفير عناصر الأمن و الأمان للمسافرين عليه.

كلف المحافظ مدير مديرية الطرق بالإشراف بنفسه ومتابعة أعمال الرصف و التوسعة الجارية بالطريق مشددا على سرعة الإنتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة الدقة في الأداء والجودة في التنفيذ.

طالب محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة بلبيس باستكمال أعمال التوسعة بطريق بلبيس الزقازيق العاشر وصولا لميدان مجدي يعقوب لفك الاختناقات المرورية بالمدينة و خاصة في منطقة القادم من العاشر من رمضان.

وخلال تفقد محافظ الشرقية الأعمال الجارية بطريق بلبيس الزقازيق العاشر وجه وكيل مديرية الطرق بعمل حارتين قبل مطلع كوبري بلبيس العلوي الأولي سريعة وتخصص للمتجه الي العاشر والقاهرة والثانية بطيئة لتسهيل الحركة الداخلية بالمدينة

إلتقى محافظ الشرقية بأهالي المدينة و الذين قدموا الشكر له على تنفيذ أعمال توسعة الطريق و التي تأخرت لسنوات طويلة بسبب المحاباة و المحسوبية و التي كانت العائق الرئيسي امام توسعة الطريق و الذي سيساهم و بشكل كبير في فك الاختناقات المرورية داخل مدينة بلبيس.