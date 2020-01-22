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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ 51

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:35 م
معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب
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محمود مطاوع
تفقد منذ قليل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 ، حيث تفقد جناح وزارة الدفاع و دولة السنغال ضيف شرف المعرض و جناح وزارة الداخلية.

ورافقه وزراء التضامن والثقافة و الانتاج الحربي والإعلام والبيئة ومحافظ القاهرة .

وتقام فعالياته بدءًا من 22 يناير الجاري، وحتى 4 فبراير المقبل، تحت شعار “مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع”.


ويشار إلى أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب يقام تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و 900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية ، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الالكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

 
 جدير بالذكر، أن معرض القاهرة الدولى للكتاب يستضيف 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، اريتريا، الصومال، نيجيريا".

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