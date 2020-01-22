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أخبار العالم

ظريف: أوروبا باعت بقايا الاتفاق النووي وترامب رد بتهديدها

الأربعاء 22/يناير/2020 - 03:10 م
وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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أحمد محرم
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أوروبا لم تستطع الوقوف أمام أطماع الرئيس الأمريكي ترامب، قائلا إن أوروبا ببيعها شرفها جعلت ترامب أكثر طمعا.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، تطرق ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى الإجراء الأخير للدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية فض النزاع حول الاتفاق النووي. 

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وكتب ظريف "إنني آسف لتكرار ما قلته سابقا، أنه حينما باعت الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) الأسبوع الماضي بقايا الاتفاق النووي للحد من زيادة رسوم حكومة ترامب على السلع الأوروبية المستوردة، حذّرتُ بأن هذا الأمر سيجعله (ترامب) أكثر طمعا، بعد بيع الشرف وفقدان كل ركيزة وأساس أخلاقي وقانوني، جرى طرح تهديد آخر في مجال الرسوم".

وجاءت إشارة ظريف إلى التهديدات الجديدة التي أطلقها ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي والذي حذر الدول الأوروبية بأنه إن لم يحصل اتفاق معها فإن فرض رسوم على واردات السيارات من أوروبا سيكون خيارا جيدا.

ووجه وزير الخارجية الإيراني النصيحة لأوروبا بالقول "لقد كان من الأفضل لأوروبا أن تظهر أداء أفضل في مجال ممارسة السيادة".
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