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أخبار العالم

إيران تقدم عرضا جديدا لحل الخلافات مع السعودية.. تفاصيل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:04 م
إيران تطلب حل المشكلات
إيران تطلب حل المشكلات مع السعودية
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دعاء أبوهشيمة
دعت إيران اليوم، الأربعاء، المملكة العربية السعودية إلى حل المشكلات معا.

وقال مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، في مؤتمر صحفي له اليوم، إنه "ينبغي على إيران والسعودية أن تعملا معا لحل المشكلات".

وشدد واعظي، وفقا لوكالة الانباء الإيرانية "إرنا"، على أن "علاقات إيران مع السعودية ينبغي ألا تصبح مثل علاقات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن استعداد إيران للحوار مع السعودية.

وردا على سؤال حول إمكانية توسط الهند لتسوية الخلافات بين إيران والسعودية، قال ظريف، في كلمة أمام رجال الأعمال الهنود في مومباي يوم الجمعة الماضي: "إن إيران على استعداد للحوار مع السعودية وسائر دول الخليج العربي ومستعدة لتقديم مقترحات على صعيد الأمن في المنطقة ولاسيما في مضيق هرمز، وقد قدمنا مبادرات لإقرار الأمن والسلام في مضيق هرمز".
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