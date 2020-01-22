إيران تقدم عرضا جديدا لحل الخلافات مع السعودية.. تفاصيل

دعت إيران اليوم، الأربعاء، المملكة العربية السعودية إلى حل المشكلات معا.





و قال مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، محمود واعظي، في مؤتمر صحفي له اليوم، إنه "ينبغي على إيران والسعودية أن تعملا معا لحل المشكلات".





وشدد واعظي، وفقا لوكالة الانباء الإيرانية "إرنا"، على أن "علاقات إيران مع السعودية ينبغي ألا تصبح مثل علاقات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية".





وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن استعداد إيران للحوار مع السعودية.



