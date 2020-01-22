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برلمان

تحرك عاجل من البرلمان بعد وفاة مريضة نتيجة خطأ طبي في مستشفى الصف

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:08 م
مستشفى الصف المركزى
مستشفى الصف المركزى
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فريدة محمد
تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسبب الإهمال الطبي الذي شهدته مستشفي الصف بمحافظة الجيزة الثلاثاء، ونتج عنه وفاة مريضة.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى بيان صحفى له ، إن نفيسة أ.م. س،  دخلت مستشفى الصف المركزى، لاجراء عملية جراحية لإستئصال المرارة، وبعد إجراء التحاليل والإجراءات اللازمة دخلت غرفة العمليات، وقام الدكتور أ . م ، باجراء العملية لها.

وتابع:" بعد اجراء العملية تم نقلها لغرفة الإفاقة  إلا أن "التمريض" بالمستشفى وجد أن المريضة مازالت  تنزف،  فقام  بالاتصال بالطبيب الذى أجرى لها العملية ،الا أنه لم يرد ثم أغلق التليفون، ما دفع طاقم التمريض بإخبار طبيب الرعاية المركزة الذى طلب على الفور عمل أشعة مقطعية لها على البطن فأظهرت الأشعة أن طبيب الجراحة تسبب فى قطع وريد كبير فى بطن المريضة أثناء إجراء العملية ما تسبب فى نزيف داخلى فتم نقلها سريعا الى قسم العناية المركزة ".

وأشار عابد، إلى أنه تم عمل تحليل هيموجلوبين للمريضة فكانت نتيجة التحليل 7، رغم أن النتيجة قبل إجراء العملية كانت 14، مما يؤكد فقد كمية كبيرة من الدماء، لافتا، إلى أن طبيب الرعاية حاول أسعافها، إلا أنها فارقت الحياة بسبب قطع طبيب الجراحة وريد فى ببطنها.

وطالب عابد،  وزارة الصحه بفتح تحقيق عاجل في الواقعه ومعاقبه المتسبب فيها حتي لا تكرر مرة أخرى، قائلا:"نشهد تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة بشكل شبه يومي في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية، ولابد من تغليظ العقوبة بمنع التكرار، وعلى النقابة أن يكون بها دور فى هذا الأمر الذى زاد بشكل لافت للنظر ".
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