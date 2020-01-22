وزيرا السياحة والإعلام يناقشان خطة الترويج لافتتاح المتحف الكبير.. صور





اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، و أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، مع الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير بميدان الرماية و المقرر افتتاحه في الربع الأخير من العام الجاري.





حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة، وقيادات وزارة السياحة والآثار، و الهيئة العامة لتنشيط السياحة و وخبراء في مجال التسويق والترويج.





وخلال الاجتماع تم استعراض العديد من الأفكار والبنود المقترحة لخطة الحملة الترويجية و التي تشمل الأفلام والمواد الدعائية من لوحات و إعلانات مصورة يتم عرضها في الشوارع و الأماكن العامة و المحطات التلفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي.





كما تم طرح أفكار جديدة لخدمة السياق الترويجي للحملة بما يعود بالإيجاب على خطة الترويج لافتتاح هذا المشروع الضخم الذي توليه الدولة المصرية والعالم أهمية كبيرة حيث انه يعتبر أكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة .



