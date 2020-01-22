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ثقافة

وزيرا السياحة والإعلام يناقشان خطة الترويج لافتتاح المتحف الكبير.. صور

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:43 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، و أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، مع الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية لافتتاح المتحف المصري الكبير بميدان الرماية و المقرر افتتاحه في الربع الأخير من العام الجاري. 

حضر الاجتماع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة، وقيادات وزارة السياحة والآثار،  و الهيئة العامة لتنشيط السياحة و وخبراء في مجال التسويق والترويج. 

وخلال الاجتماع تم استعراض العديد من الأفكار والبنود المقترحة لخطة الحملة الترويجية و  التي تشمل الأفلام والمواد الدعائية من لوحات و إعلانات مصورة يتم عرضها في الشوارع و الأماكن العامة و المحطات التلفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي. 

كما تم طرح أفكار جديدة لخدمة السياق الترويجي للحملة بما يعود بالإيجاب على خطة الترويج لافتتاح هذا المشروع الضخم الذي توليه الدولة المصرية والعالم أهمية كبيرة حيث انه يعتبر أكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة .

كما ستعرض به و لأول مرة  أكثر من ٥٠٠٠ قطعة لكنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، بالإضافة إلى عرض التابوت الخارجي للملك الشاب  والذي ظل بمقبرته منذ اكتشافها عام 1922 حتى تم نقله للمتحف المصري الكبير العام الماضي ليعرض و لأول مرة الثلاث توابيت الخاصة بالملك الشاب مجتمعة.
وزيرا السياحة والإعلام يناقشان خطة الترويج لافتتاح المتحف الكبير.. صور
وزيرا السياحة والإعلام يناقشان خطة الترويج لافتتاح المتحف الكبير.. صور
وزيرا السياحة والإعلام يناقشان خطة الترويج لافتتاح المتحف الكبير.. صور
وزيرا السياحة والإعلام يناقشان خطة الترويج لافتتاح المتحف الكبير.. صور
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