مشاهير من بلدنا..سينوت حنا بك.. شخصية فريدة في الجهاد ضد الاحتلال الإنجليزي





واشترك سينوت حنا في الحركة الوطنية بقيادة الزعيم مصطفى كامل، وكان بارزا في الحركة الوطنية حتى عين في الجمعية التشريعية في أواخر عام 1913م ، وانضم الى أعضاء الوفد المصري وظل يكتب مقالات بعنوان "الوطنية ديننا والاستقلال حياتنا"، واشتهر وقتها بلقب "النائب الحر الجريء"، وفي 13 أبريل 1919م، سافر مع أعضاء الوفد إلى باريس للمشاركة في عرض القضية المصرية.







وعندما أرادت إنجلترا إرسال لجنة "ملنر"، بدأ سينوت حنا في حث الشعب المصري عبر مقالاته على ضرورة مقاطعتها وعندما استشعرت الحكومة الإنجليزية خطورة حشد سينوت حنا قامت بعزله في عزبته بمركز الفشن في بني سويف، وبعد فشل خطة الحكومة الإنجليزية عدلت عن قرارها وعاد سينوت حنا إلى القاهرة.



وبعد فشل السلطات البريطانية، لم تجد إلا نفي سعد زغلول واعتقال سنيوت حنا ومصطفى النحاس ووليم مكرم عبيد، وتم نقلهم إلى عدن فترة قصيرة حتى تم نقلهم إلى جزيرة سيشل وظلوا في المنفى حتى نوفمبر 1922م، حتى أفرج عنهم وعادوا إلى مصر .



وفي عام 1923م، أرادت الحكومة المصرية إجراء أول انتخابات على أساس حزبي بمجلس النواب والشيوخ، وأسفرت عن فوز سينوت حنا بأول من نال الأغلبية في الأصوات عن دائرة مدينة أسيوط، حيث فاز بالتزكية.