مشاهير من بلدنا..سينوت حنا بك.. شخصية فريدة في الجهاد ضد الاحتلال الإنجليزي

تحظى محافظة أسيوط بشخصيات سطرت اسمها على مر التاريخ في شتى المجالات وكان لهم دور بارز في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية، وكان من بين هذه الشخصيات سينوت حنا بك، ابن مدينة أسيوط، والذي نفى في عزبته بعد حشده للمصريين ضد الإنجليز إبان ثورة 1919 ودوره السياسي البارز كان أول من نال أغلبية الأصوات في الانتخابات النيابية تجري على أساس حزبي عن دائرة مدينة أسيوط.
ولد سينوت حنا بك بمدينة أسيوط عام 1880م، وكان والده الخواجة حنا ميخائيل، أحد وجهاء أسيوط، وعندما بلغ سن السابعة من عمره التحق بمدرسة الالياس الفرنسية بأسيوط، وبعد أن أكمل تعليمه الأساسي سافر إلى الإسكندرية ليلتحق بكلية الفرير، وبعد تخرجه قام بزيارة عدد كبير من الدول الأوروبية وخلال زياراته كان دائم التحدث عن استقلال مصر من الاحتلال الإنجليزي .
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ولد سينوت حنا بك بمدينة أسيوط عام 1880م، وكان والده الخواجة حنا ميخائيل، أحد وجهاء أسيوط، وعندما بلغ سن السابعة من عمره التحق بمدرسة الالياس الفرنسية بأسيوط، وبعد أن أكمل تعليمه الأساسي سافر إلى الإسكندرية ليلتحق بكلية الفرير، وبعد تخرجه قام بزيارة عدد كبير من الدول الأوروبية وخلال زياراته كان دائم التحدث عن استقلال مصر من الاحتلال الإنجليزي .
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وبعد فشل السلطات البريطانية، لم تجد إلا نفي سعد زغلول واعتقال سنيوت حنا ومصطفى النحاس ووليم مكرم عبيد، وتم نقلهم إلى عدن فترة قصيرة حتى تم نقلهم إلى جزيرة سيشل وظلوا في المنفى حتى نوفمبر 1922م، حتى أفرج عنهم وعادوا إلى مصر .
وفي عام 1923م، أرادت الحكومة المصرية إجراء أول انتخابات على أساس حزبي بمجلس النواب والشيوخ، وأسفرت عن فوز سينوت حنا بأول من نال الأغلبية في الأصوات عن دائرة مدينة أسيوط، حيث فاز بالتزكية.
واشترك سينوت حنا في الحركة الوطنية بقيادة الزعيم مصطفى كامل، وكان بارزا في الحركة الوطنية حتى عين في الجمعية التشريعية في أواخر عام 1913م ، وانضم الى أعضاء الوفد المصري وظل يكتب مقالات بعنوان "الوطنية ديننا والاستقلال حياتنا"، واشتهر وقتها بلقب "النائب الحر الجريء"، وفي 13 أبريل 1919م، سافر مع أعضاء الوفد إلى باريس للمشاركة في عرض القضية المصرية.
وعندما أرادت إنجلترا إرسال لجنة "ملنر"، بدأ سينوت حنا في حث الشعب المصري عبر مقالاته على ضرورة مقاطعتها وعندما استشعرت الحكومة الإنجليزية خطورة حشد سينوت حنا قامت بعزله في عزبته بمركز الفشن في بني سويف، وبعد فشل خطة الحكومة الإنجليزية عدلت عن قرارها وعاد سينوت حنا إلى القاهرة.
وبعد فشل السلطات البريطانية، لم تجد إلا نفي سعد زغلول واعتقال سنيوت حنا ومصطفى النحاس ووليم مكرم عبيد، وتم نقلهم إلى عدن فترة قصيرة حتى تم نقلهم إلى جزيرة سيشل وظلوا في المنفى حتى نوفمبر 1922م، حتى أفرج عنهم وعادوا إلى مصر .
وفي عام 1923م، أرادت الحكومة المصرية إجراء أول انتخابات على أساس حزبي بمجلس النواب والشيوخ، وأسفرت عن فوز سينوت حنا بأول من نال الأغلبية في الأصوات عن دائرة مدينة أسيوط، حيث فاز بالتزكية.