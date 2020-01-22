محافظ الدقهلية يلتقي شركة بترول لتذليل العقبات والمشاكل أمامها

التقي الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة الوسطاني للبترول التابعة لوزارة البترول والمهندس محمود ابو الحسب مدير عام العمليات بالشركة والمهندس هيثم عبدالفتاح مدير عام السلامة والبيئة واللواء أحمد منصور مدير عام الأمن .





وتناول اللقاء عرض أعمال الشركة وأنشطتها بنطاق المحافظة والمشاكل والعقبات التي تواجه الشركة ومنها مشكلة عدم التمكن من تنفيذ حفر بئر كفر الترعة القديم بمركز شربين .





وكلف المحافظ طارق جبريل رئيس مركز ومدينة شربين بتذليل كافة العقبات وحل المشاكل التي تواجه الشركة بالتواصل مع ملاك تلك الأراضي وإرضاء جميع الأطراف .



