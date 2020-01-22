بعد تعرضه لأزمة قلبية.. رسائل مؤثرة من الفنانين لـ«خالد النبوي»

تعرض النجم خالد النبوي، لأزمة قلبية، ما استدعى دخوله المستشفى، حيث أجرى عملية قسطرة بمستشفى قصر العيني الفرنساوي، ومازال تحت المتابعة، وحرص عدد كبير من الفنانين على توجيه رسائل دعاء ومحبة للفنان خالد النبوي. فكتب الفنان صبري فواز " إدعوا لخالد النبوى ربنا يقومه بالسلامة"

فيما كتبت غادة عبد الرازق عبر " إنستجرام"، :"الف سلامة عليك ربنا يخليك لأولادك ومراتك ولجمهورك اللي بيحبك وأنا أولهم".

فيما كتبت بشرى عبر حسابها على "إنستجرام".الف سلامة يا خالد يا صديقى..خضيتنا عليك .يارب يطمنا عليك"، فيما نشر الفنان حمدي الميرغني، صورة لخالد النبوي عبر "إنستجرام"، :"وعلق حمدي الميرغني، قائلا: "ألف سلامة عليك ويارب الضحكة تدوم على وشك وربنا يشفيك ويطمن أهلك وحبايبك وجمهورك عليك" .

فيما قال المخرج عمرو سلامة،"إن شاء الله يقوم بالسلامة، فيما كتبت الفنانة مي كساب، عبر حسابها على "تويتر": "ألف سلامة عليك، إن شاء الله تقوم بألف خير، ربنا يحفظك لمراتك وأولادك وأهلك وكل اللي بيحبوك".