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محافظات

تقع على مساحة 50 فدانا وتوفر 6 آلاف فرصة عمل.. المنطقة التكنولوجية بالسادات تنتظر الافتتاح

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:49 م
مروة فاضل
صرح جديد ينتظر الافتتاح على أرض محافظة المنوفية هو المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات.

وقال المهندس سامح الملاح العضو المنتدب للشركة ان المنطقة التكنولوجية بالسادات تقام علي مساحة 50 فدانا وتضم العديد من الأنشطة المختلفة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات وتشمل مجالات تصميم وتصنيع الإلكترونيات ومعامل للتطوير والتميز. 

وأضاف أن المنطقة تضم مراكز لتقديم خدمات التعليم وبناء القدرات ومراكز لخدمة المواطنين  ، مؤكدًا أن المنطقة ستعمل علي توفير 6 آلاف فرصة عمل للشباب  وسيتم عمل تدريب مناسب للشباب في مختلف المجالات.

من جانبه استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اللواء مجدي يوسف نائب رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيلكون للمناطق التكنولوجية والمهندس سامح الملاح العضو المنتدب للشركة والعميد أحمد سالم مدير المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات والوفد المرافق لهم بمكتبه بالديوان العام بحضور  مدير عام الإدارة العامة للبناء وتنمية القرية لبحث سبل أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والمنطقة التكنولوجية بمدينة السادات استعدادًا لافتتاحها وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم .

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وطالب الوفد المحافظ بضرورة توفير نقطة تأمين شرطية بجوار المنطقة وكذا رفع كفاءة الإنارة بالطرق المؤدية للمنطقة . هذا وقد وعدهم المحافظ باتخاذ الاجراءات اللازمة  بالتنسيق مع الجهات المعنية تحقيقا للصالح العام .

وأكد محافظ المنوفية علي ضرورة التعاون الوثيق والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة والمنطقة التكنولوجيا بالسادات ، مشيرًا إلي أن المنطقة ستساهم في تشجيع المناخ الملائم للاستثمار المحلي والعالمي في كافة المجالات بالمحافظة بالاضافة الي خلق فرص عمل جديدة للشباب في كافة المجالات مما يساهم في تحقيق التنمية المطلوبة ورفع مستوي المعيشة .
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