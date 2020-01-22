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رياضة

مجدي عبدالغني: مكنتش أحلم ألعب في الأهلي و4 أيام وراء تألقي.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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يسرى غازى
تحدّث مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن مشواره فى النادى الأهلي منذ الصغر وحتى وصوله إلى صفوف الفريق الأول والتألق بالقلعة الحمراء.
قال البلدوزر عبر ندوة صدى البلد: مكنتش عمرى احلم ألعب فى النادى الاهلى وكنت أروح وأنا فى البرد والشتاء أخذ الشنطة بتاعتي بعد ما أخلص مدرسة أروح في الأهلي للتسخين وملعبش مع اللعيبة وكنت مبسوط وسعيد.

تابع: "أنا حصلت على خدمة العمر وأنا كنت مواليد 27 يوليو والأربعة أيام فرقت معي إنى ألعب تحت 14 عاما فى صفوف ناشئى النادي الأهلي وأنا جسمي كان صغير وملعبتش وصبرت حتى أصبحت طويلاً".

أضاف: "بعدها لعبت تحت 17 عامًا وكنت جريئًا وأصريت على أننى ليس أقل من زملائى ونزلت إختبار ونجحت وطلعت فريق 17 أ  ولعبت بعدها أساسي تحت 17 عاما ثم انتقلت تحت 19 عاما وبدأت لم ألعب ونزلت وأنا احتياطى ولعبت ربع ساعة فقط".

لفت إلى أنه نجح فى فرض نفسه داخل صفوف الفريق، موضحًا أنه في نصف الموسم تم اختياره للعب في صفوف الفريق الأول وبدأ بعدها رحلة التألق.
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