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أخبار العالم

السعودية تطالب أمريكا بشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب

الأربعاء 22/يناير/2020 - 08:44 م
أحمد قطان
أحمد قطان
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سعيد العربي

طالب وزير الدولة السعودي للشؤون الإفريقية أحمد قطان، اليوم (الأربعاء) واشنطن بشطب السودان من اللائحة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، وذلك أثناء لقائه المبعوث الأميركي للسودان السفير دونالد بووث في الرياض.

ونقلت قناة الإخبارية عن "قطان" قوله: "أكدنا لـواشنطن على ضرورة رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب".

وجدد "قطان" دعم السعودية لأمن السودان واستقراره وتحقيق تطلعات شعبه".

وشدّد على ضرورة التنسيق والتعاون مع الدول الإقليمية والدولية الصديقة لمنع الجهات المعرقلة للمرحلة الانتقالية من تحقيق أهدافها وإلحاق الضرر بالسودان.

وتدرج واشنطن الخرطوم ضمن قائمتها للدول الراعية للإرهاب منذ 1993 بتهمة التعاون مع جماعات متطرفة على رأسها القاعدة التي عاش مؤسسها وزعيمها السابق أسامة بن لادن في السودان لفترة.

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