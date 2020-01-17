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أخبار العالم

في 5 أشهر.. إصدار 2.9 مليون تأشيرة عمرة وهذه أكثر الجنسيات قدومًا

الجمعة 17/يناير/2020 - 07:54 م
صدى البلد
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سعيد العربي
كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي بالسعودية، صدور 2.913.170 تأشيرة عمرة؛ وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 22 من جمادى الأولى 1441هـ؛ حيث جاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2.595.830 معتمرًا؛ فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 2.210.041 معتمرًا، بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسية، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدومًا لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة في جميع المنافذ؛ حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2.437.148 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 147.965 معتمرًا؛ فيما وصل 10.717 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا، فكانت وبالترتيب: باكستان 601.880، تليها إندونيسيا 537.894، وثالثًا جاءت الهند 307.066، ثم مصر 156.492، وماليزيا خامسًا بـ 130.949 معتمرًا، وتأتي بعدها كل من: تركيا 110.389، بنجلاديش 97.767، الجزائر 94.417، الإمارات 57.730 الأردن 52.175 معتمرًا.
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