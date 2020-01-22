أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 22-1-2020.. موعد إطلاق القناة.. جلسة بين أمير مرتضى واللاعبين قبل لقاء مازيمبي

كشف خالد الغندور ، قائد نادي الزمالك الأسبق ، عن اسم وموعد البرنامج الرئيسي على قناة النادي ، والتي من المقرر أن تنطلق مساء اليوم.

حرص أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على هامش المران اليوم.





يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح غدا على ملعب النادي ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب انتهاء المران استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي.







