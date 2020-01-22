AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 22-1-2020.. موعد إطلاق القناة.. جلسة بين أمير مرتضى واللاعبين قبل لقاء مازيمبي

الأربعاء 22/يناير/2020 - 10:47 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
Advertisements
إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاربعاء 22 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:


كشف خالد الغندور ، قائد نادي الزمالك الأسبق ، عن اسم وموعد البرنامج الرئيسي على قناة النادي ، والتي من المقرر أن تنطلق مساء اليوم.


حرص أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك على عقد جلسة سريعة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على هامش المران اليوم. 

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح غدا على ملعب النادي ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب انتهاء المران استعدادا لمواجهة مازيمبي الكونغولي.



ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة على تدريب اللاعبين على إتقان عملية التمرير السريع وسرعة نقل الكرة.  

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك اليوم | الافراح تعود للقلعة البيضاء | هل يرحل أمير مرتضى عن النادي

جلسة فنية لجهاز الزمالك استعدادا لمواجهة زيسكو

الوداد المغربي يرسل البطاقة الدولية لـ كاسونجو مهاجم الزمالك

تدريب الزمالك.. أمير مرتضى يطمئن على اللاعبين وعنتر يرزق بـ يامن

اخبار نادي الزمالك.. صدمة لحمدي النقاز.. والاستعداد لـ الجونة

أخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 16-1-2020.. أحمد مرتضى يكشف الشرط الوحيد للعب في قطر

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من البرلمان بعد وفاة مريضة نتيجة خطأ طبي في مستشفى الصف

6 إقالات في 6 سنوات.. ميدو مسيرة كروية ناجحة تصطدم بالفشل الفنى فى عالم التدريب

بينها بيراميدز ومنتخب غانا.. مدرب الزمالك السابق يتلقى 9 عروض بعد الرحيل عن الابيض

بعد وفاة طفل بسببها .. 5 أضرار كارثية لـ الشعيرية سريعة التحضير

بفستان مكشوف الكتف.. درة تتألق بإطلالة بسيطة

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل وموعد آخر مكالمة مع الخطيب.. صور

لص بلا رحمة كاد يتسبب في وفاة طفل عمره 10 أعوام بعد سرقة دوائه.. تفاصيل

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت