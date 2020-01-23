الحاج: حفيدة نيلسون مانديلا تشارك في معرض الكتاب.. وردود أفعالها إيجابية ..فيديو

قال هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن حفيدة نيلسون مانديلا تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، ولها ندوة مدرجة ضمن برنامج فعالياته.

وأضاف هيثم الحاج في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حفيدة نيلسون مانديلا كاتبة وتعمل في جمعية نيسلون مانديلا ووصلت القاهرة بالأمس وردود أفعالها تجاه معرض الكتاب إيجابية.

وتابع هيثم الحاج "طلبت حفيدة مانديلا بيانات المعرض كي تنشرها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكانت حريصة على التقاط الصور مع رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة في معرض الكتاب".

وأكمل هيثم الحاج "حفيدة مانديلا تعد من أهم ضيوف معرض الكتاب؛ لأنها تعتبر امتدادا لأهم علامة في أفريقيا، وسيتم تقديم هدية إليها عن حكاية مانديلا".

وفي سياق متصل، أكد هيثم الحاج أن مكتبة الأسرة لم يتم غلقها وتعمل بنفس قوتها.