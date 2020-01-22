الأحد .. تشغيل ماكينات الأحوال المدنية بثلاث اماكن

قال الإعلامي شريف عامر، إن مصادر أمنية كشفت لبرنامجه يحدث في مصر، أنه سيتم تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الأحد المقبل.





وأضاف الإعلامي شريف عامر ، خلال تقديم برنامجه يحدث في مصر، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المصادر كشفت ايضًا عن أنه سيتم البدء بمطاري شرم الشيخ، والغردقة، و قطاع الأحوال المدنية في العباسية، كونه المقر الرئيسي.





وكشف شريف عامر أن هذا يأتي ذلك في إطار الخدمات المميكنة التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين للتسهيل عليهم.



