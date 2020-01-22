الأحد .. تشغيل ماكينات الأحوال المدنية بثلاث اماكن

قال الإعلامي شريف عامر، إن مصادر أمنية كشفت لبرنامجه يحدث في مصر، أنه سيتم تشغيل ماكينات الأحوال المدنية الأحد المقبل.
وأضاف الإعلامي شريف عامر، خلال تقديم برنامجه يحدث في مصر، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن المصادر كشفت ايضًا عن أنه سيتم البدء بمطاري شرم الشيخ، والغردقة، و قطاع الأحوال المدنية في العباسية، كونه المقر الرئيسي.
وكشف شريف عامر أن هذا يأتي ذلك في إطار الخدمات المميكنة التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين للتسهيل عليهم.
من أبرز الخدمات التي ستقدم للمواطنين، ماكينات إصدار شهادات الميلاد للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير وتحديث التطبيق الإخباري والخدمي على الهواتف الذكية.
حيث حرصت وزارة الداخلية على مواكبة التطورات التقنية.