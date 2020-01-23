باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي كأس فرنسا بفوزه على ريم

تأهل نادي باريس سان جيرمان إلى نهائي بطولة كأس فرنسا، بعد فوزه على نظيره نادي ريم بثلاثية نظيفة ضمن منافسات دور نصف النهائي.





افتتح المدافع البرازيلي ماركينيوس، التسجيل لـ بي إس جي في الدقيقة التاسعة بتمريرة رائعة من زميله نيمار، قبل أن يضاعف الإيفواري جيسلان كومان النتيجة في الدقيقة 31 بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان بهدفين نظيفين.





وفي الشوط الثاني، وفي ظل سعي نادي ريم لتعديل النتيجة، تحصل لاعبهم الزيمبابوي مارشال مونيتسي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 74، ليكمل الفريق المباراة منقوصًا.





وأحبط المدافع نيانزو كواسي، آمال نادي ريم في العودة بالنتيجة، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 78، ليتأهل البي إس جي لنصف نهائي البطولة.



