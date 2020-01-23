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رياضة

خالد الغندور: قناة الزمالك تتخطى 67 مليون مشاهد في 45 دقيقة.. شاهد

الخميس 23/يناير/2020 - 01:08 ص
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
علق الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، على افتتاح قناة الزمالك الجديدة.

ونشر الإعلامي خالد الغندور، عبر صفحته الرسمية "تويتر"، "قناة نادي الزمالك في 45 دقيقة تتخطى 67 مليون مشاهد حتى الآن، وهو العدد التاريخي للقنوات في أفريقيا.. والثالث في العالم بعد بين سبورت وقناة ريال مدريد".

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن هدف القناة الأسمى الذي أنشئت من أجله هو إظهار بطولات النادى والدفاع عن الأبيض، مؤكدًا أن القناة موضوعية ولا تهاجم أحدًا.

وأضاف مرتضى منصور، أثناء افتتاح قناة الزمالك الرسمية، "الحمد لله حلم الملايين تحقق ومبرو للزملكاوية قناة جديدة تضاف للقنوات المصرية المحترمة وسعادتى كبيرة لا توصف".

وانطلق بث قناة الزمالك بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم ثم عزف النشيد الوطنى، ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور كل المذيعين وعددا من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.

وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة فى المسابقات المحلية والدولية، والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه.

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