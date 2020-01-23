خالد الغندور: قناة الزمالك تتخطى 67 مليون مشاهد في 45 دقيقة.. شاهد

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن هدف القناة الأسمى الذي أنشئت من أجله هو إظهار بطولات النادى والدفاع عن الأبيض، مؤكدًا أن القناة موضوعية ولا تهاجم أحدًا.

وأضاف مرتضى منصور، أثناء افتتاح قناة الزمالك الرسمية، "الحمد لله حلم الملايين تحقق ومبرو للزملكاوية قناة جديدة تضاف للقنوات المصرية المحترمة وسعادتى كبيرة لا توصف".

وانطلق بث قناة الزمالك بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم ثم عزف النشيد الوطنى، ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور كل المذيعين وعددا من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.

وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة فى المسابقات المحلية والدولية، والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه.