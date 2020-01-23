AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تحطم طائرة أمريكية على متنها 4 أشخاص بولاية كاليفورنيا

الخميس 23/يناير/2020 - 01:48 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
تحطمت طائرة خفيفة على متنها 4 أشخاص مساء أمس، الأربعاء، على أرض مطار بالقرب من مدينة كورونا في مقاطعة كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة، وفقا لبيانات أولية صادرة عن فرق الإنقاذ والشرطة.

وقالت الأجهزة الأمنية، في بيان، "تجاوب أعضاء جهاز الإطفاء وشرطة كورونا يوم الأربعاء في الساعة 12:11 (بالتوقيت المحلي)، مع معلومات حول تحطم طائرة في مطار المدينة. عثر الضباط الذين وصلوا إلى مكان الحادث، على الطائرة تحيط بها النيران".

وقالت إدارة الإطفاء في كورونا على حسابها في موقع "تويتر": "المطار مغلق، كان على متن الطائرة من 3 إلى 4 أشخاص".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحطم طائرة صغيرة بالولايات المتحدة ومصرع ركابها

مصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية

تفاصيل جديدة حول تحطم الطائرة الأوكرانية فى إيران.. شاهد

مصرع 3 أشخاص نتيجة تحطم طائرة تدريب وسط الصين

ترشيحاتنا

الأحد .. تشغيل ماكينات الأحوال المدنية بثلاث اماكن

مجدي عبدالغني يروي تفاصيل خناقة فتحي مبروك وعقوبة حسن حمدي ..فيديو

مجدي عبد الغني: ميدو لم يفشل مع المقاصة.. والزمالك أضاع الدوري ..فيديو

شاهد سعر ومواصفات سيارة مجدى عبد الغنى الجديدة.. صور

إفريقيا لليد .. الجزائر تصطدم بمصر في نصف النهائي بعد الخسارة من تونس

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل وموعد آخر مكالمة مع الخطيب.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل وموعد آخر مكالمة مع الخطيب.. صور

لص بلا رحمة كاد يتسبب في وفاة طفل عمره 10 أعوام بعد سرقة دوائه.. تفاصيل

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت