تحطم طائرة أمريكية على متنها 4 أشخاص بولاية كاليفورنيا

تحطمت طائرة خفيفة على متنها 4 أشخاص مساء أمس، الأربعاء، على أرض مطار بالقرب من مدينة كورونا في مقاطعة كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة، وفقا لبيانات أولية صادرة عن فرق الإنقاذ والشرطة.





وقالت الأجهزة الأمنية، في بيان، "تجاوب أعضاء جهاز الإطفاء وشرطة كورونا يوم الأربعاء في الساعة 12:11 (بالتوقيت المحلي)، مع معلومات حول تحطم طائرة في مطار المدينة. عثر الضباط الذين وصلوا إلى مكان الحادث، على الطائرة تحيط بها النيران".



