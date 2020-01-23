جاكت وبنطلون.. سالي عبد السلام تتألق في أحدث ظهور

شاركت المذيعة سالى عبد السلام متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة.
ظهرت سالى عبد السلام فى الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جاكيت جلدا باللون الكحلى مع سترة قطنية بنفس اللون، ونسقت معهما بنطلون غريب وغير تقليدي يتسم بالترتر اللامع بالكامل.
وانتعلت سالى عبد السلام حذاء متوسطا الطول باللون الكحلى، ولم تعتمد على ارتداء الإكسسوارات فى هذه الإطلالة.
أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت سالى عبد السلام على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.