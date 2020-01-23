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رياضة

الظاهر عرابي يكتسح النيل للأدوية بـ13 هدفا بدورى القسم الرابع

الخميس 23/يناير/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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حقق فريق الظاهر عرابي فوز عريض على نادي النيل للأدوية بنتيجة 13 مقابل لا شيء، في المباراة التي اقيمت بملعب مركز شباب الأميرية الرياضي ، ضمن مباريات المجموعة الرابعة لمنافسات دوري القسم الرابع.

تسيد الظاهر مجريات الأمور منذ بدء المباراة وسنحت للاعبيه العديد من الفرص أمام المرمى، لكن دون استغلال جيد لهذه الفرص، إلي أن استطاع مهاجم فريق عرابي "نضجي" احراز أول أهداف اللقاء في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول والثاني لنفس اللاعب في الدقيقة 37، ليعزز النتيجة زميله محسن إيهاب ، لينتهي الشوط الأول بتفوق الظاهر عرابي بثلاثية دون رد.

ليبدأ الشوط الثاني بهدف رابع لنجم للفريق محمد رمضان في الدقيقة 49 من عمر المباراة، ليبدأ سيل من الاهداف عن طريق مدافع الفريق محمد عيد ليحرز الهدف الخامس بالدقيقة 50، ويحرز صانع العاب الفويق دبشه الهدف السادس في الدقيقة 55، ثم يعود رمضان محرزا الهدف السابع والثامن والتاسع في الدقيقة60، و 66، 70.

واستطاع مهاجم الفريق ياسر زينهم اضافة الهدف العاشر في الدقيقة 73، ليعود محمد عيد للتسجيل من جديد في الدقيقة 77 لتصبح النتسجة 11 مقابل لا شيء وسط انهيار تام للنيل للأدوية، وتأتي الدقيقة 81 بالهدف ال12 لأحمد جلال، وحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لفريق النيل ليتألق ويتصدى لها حارس الظاهر محمد الواعر، ويحافظ على نظافة شباكة، قبل أن يحرز نضجي ثالث اهدافه الشخصية والهدف ال13 في الدقيقة 87.

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