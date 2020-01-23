لو عداد الكهرباء التقليدي عطلان وعايز تغيره .. اعرف الإجراءات

عداد الكهرباء التقليدي لم يعد له مكان، طبقا لخطة الوزارة فى تغيير تلك العدادات واستبدالها بالعدادات مسبوقة الدفع، وهذه الخطة تحتاج الى عشر سنوات على الاقل لتعميم العدادات مسبوقة الدفع فى جميع انجاء الجمهورية، ولكن ماذا يحدث لعدادك التقليدى فى حالة كسره أو إصابته بعطل ما.





أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه فى هذه الحالة سيتم تغييره فورا بعداد مسبوق الدفع لأنه لم يعد هناك عدادات تقليدية بشركات التوزيع، أو حتى فى حالة الرغبة في تغييره للتمتع بمميزات العدادات مسبوقة الدفع، حيث إنه يضمن دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء الفعلى للمشترك، وعدم وجود أخطاء نتيجة لتدخل العنصر البشرى.





ويقدّم "صدى البلد" لقرائه خطوات تحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى عداد كهرباء مسبوق الدفع وهى:





= التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغير العداد من تقليدى لآخر مسبوق الدفع.

= تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغير العداد بها أو توكيل من المالك بتغير ملكية العداد.

= صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.

= دفع رسوم كارت شحن العداد.

= دفع قيمة العداد مسبوق الدفع إذا كان العداد القديم تالف أو به كسر.



