AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لو عداد الكهرباء التقليدي عطلان وعايز تغيره .. اعرف الإجراءات

الخميس 23/يناير/2020 - 08:56 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
Advertisements
وفاء نور الدين
عداد الكهرباء التقليدي لم يعد له مكان، طبقا لخطة الوزارة فى تغيير تلك العدادات واستبدالها بالعدادات مسبوقة الدفع، وهذه الخطة تحتاج الى عشر سنوات على الاقل لتعميم العدادات مسبوقة الدفع فى جميع انجاء الجمهورية، ولكن ماذا يحدث لعدادك التقليدى فى حالة كسره أو إصابته بعطل ما.

أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه فى هذه الحالة سيتم تغييره فورا بعداد مسبوق الدفع لأنه لم يعد هناك عدادات تقليدية بشركات التوزيع، أو حتى فى حالة الرغبة في تغييره للتمتع بمميزات العدادات مسبوقة الدفع، حيث إنه يضمن دقة المحاسبة على استهلاك الكهرباء الفعلى للمشترك، وعدم وجود أخطاء نتيجة لتدخل العنصر البشرى.

ويقدّم "صدى البلد" لقرائه خطوات تحويل عداد الكهرباء التقليدي إلى عداد كهرباء مسبوق الدفع وهى:

= التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك وتقديم طلب تغير العداد من تقليدى لآخر مسبوق الدفع.
 
= تقديم عقد ملكية الوحدة المراد تغير العداد بها أو توكيل من المالك بتغير ملكية العداد.
 
= صورة البطاقة الشخصية لصاحب العداد.
 
= دفع رسوم كارت شحن العداد.
 
= دفع قيمة العداد مسبوق الدفع إذا كان العداد القديم تالف أو به كسر.

يذكر أن إجمالى ما تم تركيبه حتى الآن من العدادات مسبوقة الدفع، بلغ حوالى 8 ملايين و500 ألف عداد، وتستهدف وزارة الكهرباء تركيب 28 مليونا و700 ألف عداد مسبوق الدفع، لتحويل كافة العدادات التقليدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجبر الكشاف على زيارتك شهريا.. الكهرباء تنهى مهزلة القراءات الوهمية للعدادات

بالعدادات الذكية.. وزارة الكهرباء تكشف طرق تلافى أخطاء القراءة.. فيديو

مواطن يشكو من إيقاف بطاقة التموين بسبب عطل فى عداد الكهرباء.. صور

ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع عن العدادات التقليدية.. الحكومة ترد

صح ولا غلط.. أسعار الشرائح في عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع أعلى من القديمة

"الكهرباء" تزف بشرى للمواطنين المتضررين من خطأ قراءة العدادات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أحمد موسى: حفاوة استقبال ورسائل حب ودعم لـ أبو العينين في الجيزة.. ويكشف مخطط الإرهابية لإثارة الفوضى

شاهد طفلة تقوم بتصرف ذكي للهروب من رجل حاول إيذاءها

مازيمبي وترجي وأهلي.. كارتيرون: مباريات الزمالك المقبلة لرد الاعتبار

ملابسات جديدة .. فادى الهاشم زوج نانسى عجرم يمثل للتحقيق قى قضية قتيل فيلتها

مدرب واقعي بخلاف جروس.. مدحت العدل يتغزل في كارتيرون

طقس اليوم الخميس.. أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة تصل لـ 16

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي i10 موديل 2020 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها

اعتراف غريب يثير قضية الفلسطينية «إسراء غريب» من جديد.. تفاصيل