تركيا: لن نرسل عسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار

نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إعلانه أن تركيا لا تعتزم إرسال المزيد من المستشارين العسكريين إلى ليبيا أثناء وقف إطلاق النار.





وكان تشاووش أوغلو قد قال أمس، في جلسة بـ المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن الجنود الأتراك المتواجدين في ليبيا موجودون لأغراض تدريبية زاعما أن تركيا لم ترسل قوات إلى ليبيا.





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وأكد أوغلو، في كلمته أمام المنتدى: أن بلاده "تدعم السراج"، في إشارة إلى رئيس حكومة "الوفاق" الليبية فايز السراج؛ بحسب قناة "العربية".





وعلى حد قوله، تابع أوغلو: "ليس لدينا حضور عسكري كبير هناك"؛ مضيفا: "نحن مستعدون للعمل مع الجميع في ليبيا".





وقال تشاووش أوغلو: "نحن بحاجة للتعاون مع كافة الحلفاء لكي يكون هناك هدنة مستمرة"؛ مدعيا: "نجحنا حتى الآن".





وحول العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، قال وزير الخارجية التركي، إن بلاده تعارض العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران، وأضاف: "لا نريد أن يتحول العراق إلى ساحة مواجهة بين إيران وأمريكا".