محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام وولفرهامبتون

يحل فريق ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره وولفرهامبتون، فى العاشرة مساء الخميس، على ملعب «مولينيو»، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين، من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز.





ويسعى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول إلى تحقيق الفوز على خصم صعب مثل ولفرهامبتون، ومواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية هذا الموسم، من أجل حسم لقب الدورى الإنجليزى مبكرًا، خاصة وأنه لم يتعرض فريق ليفربول للهزيمة حتى الآن وتعادل مرة واحدة أمام الشياطين الحمر فى الموسم الأول.





ومن المتوقع أن يدخل ليفربول بتشكيل مكون من أليسون بيكر فى حراسة المرمى وأمامه كل من أندى روبرتسون، فيرجيل فان دايك، جو جوميز، ألكسندر أرنولد، فينالدوم، جوردان هندرسون، تشامبرلين، ساديو مانى، روبرتو فيرمينو، محمد صلاح.



