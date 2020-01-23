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رياضة

اليوم.. إعلان تفاصيل دورة الألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص - مصر 2020

الخميس 23/يناير/2020 - 11:45 ص
صدى البلد
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منتصر الرفاعى
تعلن اللجنة المنظمة العليا للألعاب الأفريقية الأولي للأولمبياد الخاص، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تفاصيل آخر المستجدات الخاصة بالألعاب، والتي تقام لأول مرة ويستعرض خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل حفل الافتتاح وموعده النهائي.

يحضر المؤتمر كل من د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ود.نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والمهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشارلز نيامبي الرئيس الإقليمى للأولمبياد الخاص لمنطقة افريقيا وماري ديفيز، الرئيس التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولي، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والمهندس ماجد شريف، رئيس شركة سوديك، كما يحضر عدد كبير من مسؤولي الرياضة.

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

وتقام الألعاب في 4 رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية. 

وبدأت الوفود المشاركة فى الوصول الى مصر على أن تبدأ غدا مرحلة التقسيم التي تكون عبارة عن تقسيم اللاعبين، وفقا للقدرة إلى مجموعات بحيث تكون مجموعات متقاربة وفقًا للسن والنوع والقدرة، وتستمر على مدار يومين يليها بعد ذلك حفل الافتتاح ثم تبدأ فعاليات النهائيات الخاصة بالألعاب.
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