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ثقافة

دورة تدريبية لطلاب السياحة والآثار في متحف قصر المنيل.. الأحد

الخميس 23/يناير/2020 - 12:39 م
مدير عام المتحف
مدير عام المتحف
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
يبدأ متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، الأحد، المقبل دورة تدريبية خاصة لطلاب كليات السياحة والآثار بالجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الآثار بجامعة القاهرة.

وتأتي هذه الدورة في إطار حرص المجلس الأعلى للأثار على تدريب طلبة كليات السياحة والآثار في مختلف الجامعات المصرية، خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي.

وأوضح ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، أن الهدف من هذا النوع من الدورات، تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع الزوار وتنمية قدراتهم العلمية والعملية في مجالات علوم المتاحف والدراسات المتحفية والتراثية.

وسيتلقى الطلاب محاضرات عن طبيعة القصر التاريخية والقطع الأثرية داخل المتحف، كما سيتم تطبيقها عمليًا عن طريق  قيام كل طالب بشرح تلك القطع لزائري المتحف لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا. 
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