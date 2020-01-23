دورة تدريبية لطلاب السياحة والآثار في متحف قصر المنيل.. الأحد

يبدأ متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، الأحد، المقبل دورة تدريبية خاصة لطلاب كليات السياحة والآثار بالجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الآثار بجامعة القاهرة.





وتأتي هذه الدورة في إطار حرص المجلس الأعلى للأثار على تدريب طلبة كليات السياحة والآثار في مختلف الجامعات المصرية، خلال فترة إجازة نصف العام الدراسي.





وأوضح ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، أن الهدف من هذا النوع من الدورات، تدريب الطلبة على كيفية التعامل مع الزوار وتنمية قدراتهم العلمية والعملية في مجالات علوم المتاحف والدراسات المتحفية والتراثية.



