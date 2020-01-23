عيسى الأنصاري: الاستفادة من الثقافات الأخرى واجب

قال الدكتور عيسي الأنصاري، الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، إن الاستفادة من الثقافات الأخرى واجب الوقت، فإن لديهم ثقافات جميلة ومفاهيم حديثة، فليس كل ما يأتي من الخارج مضادا لثقافتنا.





وأضاف "الأنصاري" خلال ندوة "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع" بالقاعة الرئيسية، ما يجمعنا كشعوب هو اللغة العربية، فيجب أن نوحد جهودنا لأن ثقافتنا مشتتة، ولا بد أن نتحول من الدفاع عن النفس إلي مصدر للسلام وتصدير الثقافة، فأمتنا شوهت من الداخل وينتظر الخارج الإشارات الضعيفة من الداخل، فهناك ثقافات أصبحت تحترم من الآخر مثل الهند.





وأشار يجب أن نعمل وفق سياسة موحدة، ولم تعد الخطابات تجذب الآخر، وينبغي أن نعمل بطريقة مرتبة من خلال توحيد سياسية الثقافات حتي نصل إلي سياسة موحدة نصدرها للآخر.





وأوضح أن الحادثة التي أعادتنا لسنوات طويلة 11 سبتمبر، فالغرب دمر من خلالها اليمن والعراق وسوريا وليبيا تحت مظلة محاربة الإرهاب التي أجادوا صناعته ولم نستفيد من تلك الحادثة بل ما زلنا في مرحلة الدفاع عن النفس، ولكنه استغله لصالحه وشوهه صورتنا.





وأكد أننا في هذه المرحلة لا نحتاج إلى أن يفهمنا الغرب، بل نحتاج إلى الثقافات الأخرى الغربية، وغيرها لذلك نترجم جميع المؤلفات في المجلس الوطني الثقافي للآدان والفنون الكويتي إلي لغات آخري حتي يستفيد بها الثقافات الأخرى.





وناشد بضرورة وضع خطاب استراتيجي يجمل ثقافة الدول العربية والإسلامية، وتوحيد الجهود من أجل التبادل الثقافي مع الجامعات الأوروبية والأمريكية، منوها إلي أن الشباب هو الذي يقود ذلك التبادل من خلال الندوات الفكرية والصالونات الثقافية وغيرها من أوجه التبادل.