سموم.. الفلاحين: لا بد من تحجيم الاستخدام المفرط للمبيدات الكيماوية في الزراعة

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إن المبيدات الكيماوية الزراعية سموم نتناولها يوميا وتلوث الماء والتربة والهواء، لافتا إلي أن مصر تستهلك أكثر من 10 آلاف طن من المبيدات الزراعية سنويا بمعدل 100جرام لكل مواطن.





وأضاف نقيب الفلاحين أنه لا يوجد مبيد كيماوي زراعي غير مضر للإنسان والنظام البيئي مع اختلاف معدلات الضرر والتي تتراوح ما بين الضرر والمرض إلى الوفاة ويتعرض المواطنون لهذه السموم إما بالتناول المباشر للمنتجات الزراعية المعالجة بهذه المبيدات أو باللمس أو باستنشاق الهواء المحمل بأبخرة هذه المبيدات وخاصة للسكان المجاورين للأراضي الزراعية المعالجة بهذه المبيدات أو شرب الماء الملوث بهذه المبيدات.





وأوضح أبو صدام أنه يطالب الحكومة وخاصة الوزارات المعنية (وزارة البيئة والري والزراعة) بالعمل بجدية علي الحد من الاستخدام المفرط للمبيدات الكيماوية في المجال الزراعي وتشديد الرقابة علي متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية، والتأكد من عدم تجاوزها النسب المسموح بها عالميا ومتابعة المزارعين وأخذ عينات من الأسواق والتوعية والإرشاد ومتابعة محلات المبيدات وتشديد العقوبات والغرامات لمن يخالف القرارات والقوانين التي تنظم تداول واستخدام المبيدات.





وأوضح عبدالرحمن أنه ورغم أن كل المبيدات الكيماوية مواد سامة تستخدم لتدمير والحد من آثار الآفات إلا أن أخطر هذه المبيدات هي المبيدات المهربه والتي قد تكون محظورة دوليا، وغير مطابقة للمواصفات والمبيدات المغشوشة والمقلدة والمخلوطة وغير المطابق ما يكتب علي العبوة بالمنتج داخل العبوة والتي لا يعرف مدي الأخطار التي قد تسببها والمبيدات المضروبة والتى لا تحمل هوية أو اسم وقد تتسبب المبيدات بصفة عامة بما تحتويه من مركبات خطرة في الأمراض المزمنة مثل السرطان والفشل الكلوى.



