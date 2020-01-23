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اقتصاد

وسط مبيعات العرب.. تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

الخميس 23/يناير/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسط تراجع مؤشرها الرئيس وارتفاع المؤشر الثانوي.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيس إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.17% مسجلا 13828 نقطة.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.41% مسجلا مستوى 534 نقطة.

ارتفع مؤشر المائة إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.24% مسجلا 1383 نقطة.

سجلت قيمة التداول 420.2 مليون جنيه من خلال كمية تداول 119.1 مليون ورقة مالية مقيدة عبر تنفيذ 14242 عملية.

ومالت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع بـ 24.4 مليون جنيه مقابل مشتريات المحليين والأجانب غير العرب بـ 13.6 مليون جنيه و10.7 مليون جنيه على التوالي.

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