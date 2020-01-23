تفاصيل مصرع 3 أمريكيين فى تحطم طائرة إطفاء بأستراليا .. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز ، مقطع فيديو عن تفاصيل مقتل 3 أمريكيين فى تحطم طائرة إطفاء .





ولقى ثلاثة أمريكيين من طاقم طائرة تابعة لشركة "آر تانكر" حتفهم إثر تحطم طائرتهم أثناء إخمادها حريقا شب في جنوب نيو ساوث ويلز في أستراليا.

وأعلنت رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز جلاديس بيريجيكليان عن تحطم الطائرة أثناء قيامها بمهام إطفاء الحرائق المتجددة غرب بلدة كوما الأسترالية.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية،فإن أفراد طاقم الطائرة يحملون الجنسية الأمريكية ، وكان قد تم التعاقد مع شركة "آر تانكر" الأمريكية التي يعملون لحسابها للمساهمة في إخماد الحرائق التي تضرب البلاد منذ أشهر.





وذكرت وسائل الإعلام أنه من الممكن أن تكون الطائرة تعرضت لكرة نارية كبيرة مما تسبب في وقوع الحادث.





وأجبرت السلطات المحلية في العاصمة الأسترالية كانبيرا على إغلاق مطار المدينة بعد تجدد الحرائق يوم أمس الأربعاء ، مطالبة الأهالي بالبقاء في بيوتهم إلا أن العديد منهم فضلوا الخروج من المنطقة.

وبعد أيام من الهدوء عادت موجة الحرائق مصحوبة برياح قوية ودرجات حرارة مرتفعة ساهمت في إعادة تدهور الأوضاع في البلاد..







