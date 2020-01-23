AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن.. أحمد العوضي يشعل الجدل حول علاقته بـ ياسمين عبد العزيز.. عدد زيجات فاطمة رشدي ونهايتها المأساوية

الخميس 23/يناير/2020 - 04:20 م
أحمد العوضي - ياسمين
أحمد العوضي - ياسمين عبد العزيز
Advertisements
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:


تحل اليوم، الخميس، ذكرى رحيل الفنانة فاطمة رشدي، والتي استطاعت أن تقدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة في وجدان المشاهد العربى.


أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، قد استقرت بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يذاع على قناة الـ CBC.


انتشرت في الأيام القليلة الماضية أنباء تفيد ارتباط كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، خاصة بعد ظهورهما في أكثر من صورة معا في الاحتفال بعيد ميلاد ياسمين، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة علاقتهما.


غادر الفنان خالد النبوي منذ قليل مستشفى القصر العيني الفرنساوي، وذلك بعد أن تعافى بشكل كامل من وعكته الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

بالزي العسكري.. أمير كرارة يشارك في احتفالات عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

حرص الفنان أمير كرارة على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.


نشر رامي إمام، فيديو من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر به برفقة ابنه "عادل رامي إمام"، حفيد الزعيم، وذلك بعد نشره فيديو لفيلم قصير من إخراجه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن .. الحالة الصحية للفنانة شويكار بعد شائعة وفاتها ورضوى الشربيني تشعل الإنستجرام

بعد أنباء ارتباطهما .. أحمد العوضي يشعل الجدل مجددا حول علاقته بـ ياسمين عبد العزيز

ترشيحاتنا

رغم اقتراب رحيله.. صالح جمعة يظهر في الأهلي ويتدرب منفردًا

شاهد.. حفيد عادل إمام في ظهور نادر له

عرض جنونى.. خصم كبير على سماعة أبل

7 حيل غريبة للتخلص من رائحة الفم الكريهة

الإيكونوميست البريطانية توجه صفعة قوية لـ أردوغان

رسمياً.. الأهلي يستعير محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مكشوف..سلمى أبوضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة

كورونا يهدد العالم.. كيف تحمي نفسك من الالتهاب الرئوي القاتل

أكثر الموديلات انتشارًا.. تعرف على حجم مبيعات مرسيدس mercedes خلال 2019 .. صور