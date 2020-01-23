أخبار الفن.. أحمد العوضي يشعل الجدل حول علاقته بـ ياسمين عبد العزيز.. عدد زيجات فاطمة رشدي ونهايتها المأساوية

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض لكم أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:









تحل اليوم، الخميس، ذكرى رحيل الفنانة فاطمة رشدي، والتي استطاعت أن تقدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة في وجدان المشاهد العربى.











أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، قد استقرت بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يذاع على قناة الـ CBC.

بعد أنباء ارتباطهما .. أحمد العوضي يشعل الجدل مجددا حول علاقته بـ ياسمين عبد العزيز



انتشرت في الأيام القليلة الماضية أنباء تفيد ارتباط كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضي، خاصة بعد ظهورهما في أكثر من صورة معا في الاحتفال بعيد ميلاد ياسمين، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن طبيعة علاقتهما.

خالد النبوي يغادر المستشفى | شاهد

غادر الفنان خالد النبوي منذ قليل مستشفى القصر العيني الفرنساوي، وذلك بعد أن تعافى بشكل كامل من وعكته الصحية التي ألمت به مؤخرًا.

بالزي العسكري.. أمير كرارة يشارك في احتفالات عيد الشرطة بحضور الرئيس السيسي

حرص الفنان أمير كرارة على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شاهد.. حفيد عادل إمام في ظهور نادر له

نشر رامي إمام، فيديو من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر به برفقة ابنه "عادل رامي إمام"، حفيد الزعيم، وذلك بعد نشره فيديو لفيلم قصير من إخراجه.