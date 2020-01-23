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فن

تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي وحقيقة خضوعه لعملية جراحية

الخميس 23/يناير/2020 - 11:06 ص
خالد النبوي
خالد النبوي
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آيه عاطف
أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، قد استقرت بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يذاع على قناة الـ CBC.

وقال: "خالد النبوي بخير وبطمنكوا وهذا الكلام على مسؤوليتي، هو توجه للقصر العيني بعد ما شعر بتعب بسيط أثناء إجراء حوار صحفي، وقام بعمل قسطرة بناء على تعليمات الطبيب".

وأشار إلى أن خالد النبوي لا يحتاج إلى تدخل جراحي، وإنه قام بمقابلته بنفسه، وأرسل معه الشكر لكل الوسط الفني، ولجمهوره.

كما نفى الدكتور أشرف زكي، ما تردد حول تدخل الدكتور مجدي يعقوب لإجراء عملية جراحية له قائلًا: "مش عارف الناس بيجيبوا الكلام ده منين".
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