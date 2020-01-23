تطورات الحالة الصحية لـ خالد النبوي وحقيقة خضوعه لعملية جراحية

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، قد استقرت بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وذلك من خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، الذي يذاع على قناة الـ CBC.





وقال : "خالد النبوي بخير وبطمنكوا وهذا الكلام على مسؤوليتي، هو توجه للقصر العيني بعد ما شعر بتعب بسيط أثناء إجراء حوار صحفي، وقام بعمل قسطرة بناء على تعليمات الطبيب".



