الملعقة السحرية تحارب ضغط الدم وأمراض القلب .. تعرف عليها

محتوى الفلافانول في الكاكاو يساعد على تقليل الكوليسترول الضار LDL (السيئ) مما يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب والسكتة الدماغية وأمراض القلب الأخرى.





إليك طرق إدراج الكاكاو في نظامك الغذائي





امزجى مسحوق الكاكاو في كوب من الحليب كما يضاف مسحوق الكاكاو إلى الحلويات للحصول على طعم الشوكولاتة الغني ويمكن أن يرش مسحوق الكاكاو على الفاكهة



فوائد صحية رائعة لمسحوق الكاكاو فهو يقلل من ارتفاع ضغط الدم لغناه بمركبات الفلافانول والتي يمكن أن تعزز وظيفة الأوعية الدموية وانخفاض ضغط الدم إليك أبرز فوائد الكاكو لصحتك يقدمها موقع بولد سكاى الهندى. يقلل من الاكتئابيحتوي مسحوق الكاكاو على مركبات الفلافانول التي لديها القدرة على رفع المزاج والتخلص من أعراض الاكتئاب. يعزز مسحوق الكاكاو أيضًا مستويات السيروتونين ، وهو ناقل عصبي يعمل كمضاد للاكتئاب.فقدان الوزنمن المزايا الأخرى لمسحوق الكاكاو أنه يساعد في إدارة الوزن عن طريق تقليل الشهية ، وتنظيم استخدام الطاقة ، وزيادة أكسدة الدهون والشعور بالامتلاء. أظهرت دراسة نشرت في مجلة أرشيف الطب الباطني أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الشوكولاتة عادة ما يكون لديهم مؤشر كتلة الجسم (مؤشر كتلة الجسم) مقارنةً بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل من الشوكولاتةيحسن صحة القلب