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أخبار العالم

ابن الذيب.. شاعر قطري يثير ضجة لرثائه قاسم سليماني ومدح خامنئي.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 06:29 م
ابن الذيب
ابن الذيب
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سعيد العربي

أثار الشاعر القطري محمد بن الذيب العجمي، الشهير بـ ”ابن الذيب“، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بأبيات شعرية "شعر شعبي" يرثي بها قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني السابق، الجنرال الراحل قاسم سليماني.

 

وخاطب ابن الذيب سليماني والد الجنرال الراحل بقصيدته قائلًا إن قاسم لا يشرب من الذلة وهو قاسم الكافرين وناصر الملة وإن من شمتوا في موته من الأمريكان والبريطان هم من ذاقوا الذلة، على حد تعبيره.

 

وتغنى الشاعر القطري بالمرشد الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي واصفًا إياه بـ ”ولي الله قدس الله سره“.

وزاد ”ابن الذيب“ في تبجيل قاسم سليماني وكيّل المديح له بقوله: ”كني أسمع صدى عبرة رسول الله وآل بيته على قــاسـم سُلـيماني“.

وأثارت الأبيات غضب معلقين اعتبروا أنها استفزازية لكثيرين يرون أن سليماني كان وراء مقتل وتشريد مئات الآلاف في العراق وسوريا واليمن عبر مخططاته لتوسيع النفوذ الإيراني وأجندته الطائفية في المنطقة.


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