ضربة لـ الأهلى والزمالك.. نجم يد سموحة ينتقل إلى الدوري السعودي

حسم مسئولو نادى الوحدة السعودى إجراءات التعاقد مع أحمد عبدالفتوح "حماصة" لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادى سموحة حتى نهاية الموسم الكروى الجارى.



ودخل الفريق السعودى فى مفاوضات جادة مع سموحة على مدار الأيام الماضية من أجل الحصول على خدمات حماصة بعد المستويات الجيدة التى قدمها اللاعب على مدار السنوات الماضية.



وكان الأهلى والزمالك دخلا فى صراع كبير من أجل ضم حماصة من سموحة إلا أن مسئولى الفريق السكندرى بقيادة المهندس فرج عامر فضلوا رحيله إلى الدوري السعودى على سيل الإعارة قبل عودته من جديد للفريق السكندرى مع بداية الموسم الجديد.



ويعد أحمد أبو الفتوح حماصة واحدا من أميز لاعبى كرة اليد فى الكرة المصرية خلال الفترة الحالية نتيجة المستويات الجيدة التى يقدمها مع فريقه سموحة ومنتخب مصر.