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رياضة

كاف يزف خبرا سارا لـ الزمالك بشأن كهربا وأيمن حفني

الخميس 23/يناير/2020 - 04:25 م
كهربا - صورة أرشيفية
كهربا - صورة أرشيفية
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تلقي المجلس الأبيض فاكس رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بفتح الاستبدال بقوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير بواقع 4 لاعبين لكل نادٍ.  

يأتي هذا بناءً على طلب الأندية المُشاركة فى البطولات الأفريقية، بشرط ألا يكون اللاعب المقرر قيده لم يشارك مع فى أى فريق فى البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى أن يكون اللاعب الذى سيتم استبداله وسيخرج من القائمة لم يشارك فى أى مباراة مع فريقه في البطولة.

وأكد مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك بذلك القرار يمتلك مقعدين للاستبدال، وسيقوم باستبدال كل من كهربا وأيمن حفنى حيث لم يشارك الثنائي مع الأبيض فى الفترة الحالية من منافسات دورى أبطال أفريقيا وبذلك يتجه الأبيض إلى قيد ثنائى بدلا منهما ويعد الأقرب الحارس محمود جنش والصاعد أحمد عيد للقيد بدلا من كهربا وحفني مع ترك الأمر للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بشأن تحديد المقعدين خاصة أن إمام عاشور صانع ألعاب الفريق الحالي هو الآخر غير مقيد أفريقيًا.

وقيد مسؤولو الزمالك الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق في آخر مقاعد الفريق المتبقية بالقائمة الأفريقية، لذا سيتم استخدام الاستبدال فى قيد ثنائى جديد بقائمة الفريق الأفريقية.  

ويستعد الفريق الأبيض حاليًا لمواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة التى ستقام فى التاسعة مساء غد، الجمعة، باستاد السلام، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
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