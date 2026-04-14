وزارة التضامن تفتح باب صرف «تكافل وكرامة» عبر ماكينات ATM.. غدا
مونتاج الفار دقيقتين.. شبانة يفجر مفاجأة عن أزمة الأهلى مع اتحاد الكرة
الأهلي يصعّد ضد اتحاد الكرة.. شكوى للجنة الانضباط ومخاطبة وزير الرياضة
أكسيوس: أمن الحدود وسيادة لبنان على طاولة المحادثات مع إسرائيل
زعيم كوريا الشمالية يراقب تجربة إطلاق صواريخ كروز من المدمرة "تشوي هيون"
بعد خضوعه لجراحة عاجلة.. وزير الشباب والرياضة يساند حسن المستكاوي في أزمته الصحية
تحذير من الشبورة الكثيفة وعواصف رملية.. الأرصاد تكشف خريطة التقلبات الجوية بالساعات المقبلة
حق المخطوبة في الشبكة عند وفاة الخاطب هل تحتفظ بها؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد غلق المحلات بعد أعياد المسيحيين 2026 في مصر
قانون ينتظر للأسرة.. ضوابط النفقة والحبس والخصم من الراتب في حال الامتناع
الزمالك يفرض حالة تركيز قبل المواجهة الحاسمة أمام شباب بلوزداد
شيري تكشف عن نظام الركن المتطور عالميًا

كريم عاطف

كشفت شيري عن نظام متطور للركن الذاتي، في خطوة تعكس تسارعها نحو تقنيات القيادة الذكية، وحرصها على تقديم حلول عملية تنهي واحدة من أكثر مشكلات القيادة اليومية إزعاجا، وهي البحث عن مكان لركن السيارة أو استعادتها داخل المواقف الكبيرة.

وتعتمد التقنية الجديدة على مفهوم “انزل واترك السيارة تتولى المهمة”، حيث يمكن للسائق مغادرة سيارته وتفعيل النظام عبر تطبيق الهاتف، لتتكفل السيارة تلقائيا بالعثور على مكان مناسب والركن بدقة حتى في المساحات الضيقة أو المعقدة، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمكن استدعاء السيارة لاحقا لتصل إلى نقطة محددة، ما يوفر تجربة مريحة خاصة في الأجواء الحارة أو أثناء التنقل العائلي.

ويعد هذا النظام  المتطور للركن الذاتي أول تطبيق إنتاجي واسع النطاق خارج الصين لنموذج ذكاء اصطناعي متكامل طورته شركة صينية في قطاع السيارات، ما يعكس تطور التكنولوجيا الصينية وقدرتها على المنافسة عالميا في مجال القيادة الذاتية.

من الناحية التقنية، يعتمد النظام على منظومة متكاملة تبدأ بالإدراك البيئي عبر دمج الكاميرات مع مستشعرات LiDAR، مدعومة بخوارزميات متقدمة توفر رؤية شاملة لمحيط السيارة. كما يستخدم خرائط عالية الدقة مع بيانات لحظية لتحديد الموقع ورسم المسار في الوقت الحقيقي، مع قدرة مستمرة على التعلم والتكيف مع البيئات المختلفة.

أما على مستوى اتخاذ القرار، فيعتمد النظام على شبكة عصبية متكاملة تُمكّن السيارة من التصرف بذكاء يحاكي السائق البشري، مع نظام مزدوج يجمع بين الذكاء الاصطناعي والقواعد البرمجية لتعزيز الاعتمادية، وخلال عملية الركن، تتعامل السيارة بمرونة مع الممرات الضيقة، وتتفادى العوائق، وتمنح الأولوية للمشاة، ما يعزز مستويات الأمان بشكل كبير.

وتخطط شيري لتوفير هذه التقنية في طرازاتها مثل Tiggo 7 وTiggo 8 بدءا من عام 2026، بهدف إتاحة التكنولوجيا الذكية لشريحة أوسع من العملاء، وليس فقط في الفئات الفاخرة.

وتؤكد الشركة أن السلامة تمثل أولوية قصوى، حيث يمكن للسائق متابعة كل خطوة عبر التطبيق والتدخل في أي وقت، بينما يتوقف النظام تلقائيا في حال فقدان الاتصال أو حدوث أي خلل، مع تشغيل أنظمة الأمان، وبهذا تضع شيري معيارا جديدا لتجربة الركن الذكي، يجعل التنقل اليومي أكثر سهولة وراحة.

اسعار وحدود التحويل بانستاباي

بعد قرار المركزي.. الحد الأقصى لتحويل انستاباي والسحب النقدي من البنوك والـ ATM

الشهادات البنكيه

شهادة 22% بالبنك الأهلي.. عائد مغر يفتح الطريق أمام تحقيق مكاسب غير مسبوقة

الواقعة

في دولة عربية.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو لمحاولة نزع ملابس فتاة بالإسكندرية

ارشيفيه

حريق بالطابق الرابع بمستشفى المنصورة الجامعي

انخفاض أسعار الذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-4-2026.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك وبيراميدز

قرار عاجل في بيراميدز قبل مواجهة الزمالك بالدوري

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر والإجازات

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 في مصر والإجازات

ترامب

تصعيد أمريكي جديد.. ترامب يرفض الاعتذار لبابا الفاتيكان

ياسمين الخطيب وشيرين سيف النصر

جميلة الجميلات.. ياسمين الخطيب تحيي ذكرى رحيل شيرين سيف النصر

الفنانة ندي بهجت

ندى بهجت تكشف لصدى البلد كواليس أوبريت الدنيا ربيع| خاص

خالد كمال

خالد كمال يكشف كواليس مشاركته في «إبراهيم الأبيض»: رسبت في المعهد بسببه

أكثر 5 سيارات مبيعا في سوق السيارات المصري

كوبرا تطلق Raval الكهربائية الرياضية.. صور

كلت الفسيخ والرنجة؟ اعرف إزاي تتخلص من رائحة الفم الكريهة

الغموض والإثارة يسيطران على الإعلان الرسمي لمسلسل «الفرنساوي»

تامر شلتوت

قرار غيّر حياته بالكامل.. لماذا ترك تامر شلتوت الطب؟

زيجات محمد الحلو

اعتزلت الزواج نهائيًا.. محمد الحلو يكشف كواليس زيجاته الخمس وتجربته الصعبة

مدحت صالح ونجله آدم

ناقصك ايه.. مدحت صالح يطرح أحدث أغانيه رفقه نجله أدهم

جلال مجدي شليل

شاب يرفض العلاج المجاني ويختار الكفاح حتى النهاية ويخاطر بعينه

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أحببتك لأنك كنت نقصًا يشبهني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

