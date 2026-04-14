شيري تكشف عن نظام الركن المتطور عالميًا

كشفت شيري عن نظام متطور للركن الذاتي، في خطوة تعكس تسارعها نحو تقنيات القيادة الذكية، وحرصها على تقديم حلول عملية تنهي واحدة من أكثر مشكلات القيادة اليومية إزعاجا، وهي البحث عن مكان لركن السيارة أو استعادتها داخل المواقف الكبيرة.

وتعتمد التقنية الجديدة على مفهوم “انزل واترك السيارة تتولى المهمة”، حيث يمكن للسائق مغادرة سيارته وتفعيل النظام عبر تطبيق الهاتف، لتتكفل السيارة تلقائيا بالعثور على مكان مناسب والركن بدقة حتى في المساحات الضيقة أو المعقدة، ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمكن استدعاء السيارة لاحقا لتصل إلى نقطة محددة، ما يوفر تجربة مريحة خاصة في الأجواء الحارة أو أثناء التنقل العائلي.

ويعد هذا النظام المتطور للركن الذاتي أول تطبيق إنتاجي واسع النطاق خارج الصين لنموذج ذكاء اصطناعي متكامل طورته شركة صينية في قطاع السيارات، ما يعكس تطور التكنولوجيا الصينية وقدرتها على المنافسة عالميا في مجال القيادة الذاتية.

من الناحية التقنية، يعتمد النظام على منظومة متكاملة تبدأ بالإدراك البيئي عبر دمج الكاميرات مع مستشعرات LiDAR، مدعومة بخوارزميات متقدمة توفر رؤية شاملة لمحيط السيارة. كما يستخدم خرائط عالية الدقة مع بيانات لحظية لتحديد الموقع ورسم المسار في الوقت الحقيقي، مع قدرة مستمرة على التعلم والتكيف مع البيئات المختلفة.

أما على مستوى اتخاذ القرار، فيعتمد النظام على شبكة عصبية متكاملة تُمكّن السيارة من التصرف بذكاء يحاكي السائق البشري، مع نظام مزدوج يجمع بين الذكاء الاصطناعي والقواعد البرمجية لتعزيز الاعتمادية، وخلال عملية الركن، تتعامل السيارة بمرونة مع الممرات الضيقة، وتتفادى العوائق، وتمنح الأولوية للمشاة، ما يعزز مستويات الأمان بشكل كبير.

وتخطط شيري لتوفير هذه التقنية في طرازاتها مثل Tiggo 7 وTiggo 8 بدءا من عام 2026، بهدف إتاحة التكنولوجيا الذكية لشريحة أوسع من العملاء، وليس فقط في الفئات الفاخرة.

وتؤكد الشركة أن السلامة تمثل أولوية قصوى، حيث يمكن للسائق متابعة كل خطوة عبر التطبيق والتدخل في أي وقت، بينما يتوقف النظام تلقائيا في حال فقدان الاتصال أو حدوث أي خلل، مع تشغيل أنظمة الأمان، وبهذا تضع شيري معيارا جديدا لتجربة الركن الذكي، يجعل التنقل اليومي أكثر سهولة وراحة.