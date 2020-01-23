الكاف يعمق جراح الأهلى والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

وأعلن الكاف فتح باب الاستبدال بحد أقصى 4 لاعبين لكل فريق بشرط أن يكون اللاعب المستبدل لم يشارك مطلقًا مع فريقه، وهو الأمر الذي يحرم بعض الأندية من الاستفادة بالاستبدال.



ويأتى على رأس هذه الأندية الأهلى ذلك بعدما شهدت قائمته بالكامل مشاركة جميع لاعبيه خلال المباريات منذ انطلاق النسخة الجارية عدا الحارس شريف إكرامي.





وسيكون من الصعب استبدال الأهلي، أحد لاعبيه غير المقيدين بشريف إكرامي، لصعوبة استكمال المسابقة بحارسين فقط وهما محمد الشناوي وعلي لطفي، وهو ما يعني أن الأحمر لن يستفيد من فتح الاستبدال.



وهو الأمر نفسه أيضا بالنسبة للزمالك والذى لن يستفيد بنظام الاستبدال كثيرا سوى فى قيد لاعبين مكان محمود كهربا الذى رحل عن الفريق وأيضا أيمن حفنى ، وحرم الكاف الزمالك الاستفادة من قيد لاعب بدلا من حمدى النقاز الذى فسخ تعاقده مع الأبيض.



وتعد أندية الترجى التونسي والوداد المغرب أكثر الأندية استفادة من هذا القرار الصادر من الاتحاد الإفريقي بشأن فتح نظام الاستبدال مرة أخرى بعد أن قاموا بعقد مجموعة من الصفقات القوية خلال الميركاتو الشتوى الجارى .

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" فتح باب الاستبدال للأندية المشاركة بدوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى.