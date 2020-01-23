AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر يعلن ضم صلاح محسن ومحمد عبد المنعم من الأهلي

الخميس 23/يناير/2020 - 02:09 م
صلاح محسن
صلاح محسن
Advertisements
عبدالله هشام
أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، انضمام الثنائي صلاح محسن مهاجم فريق الأهلي، ومحمد عبد المنعم المدافع الشاب، على سبيل الإعارة من المارد الأحمر لمدة 6 أشهر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووجه فرج عامر رئيس نادي سموحة، الشكر، لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لسرعة إنهاء إجراءات ضم اللاعبين.

كما دخل نادي سموحة في صراع مع النادي الأهلي، لخطف ثنائي الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، محمد ناصر وعلي الملواني، بعد أن كانت المفاوضات تسير بشكل كبير في اتجاه القلعة الحمراء، أعلن ذلك معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا. 

وقال مصدر داخل نادي سموحة، إن النادي السكندري دخل في مفاوضات عبر وسطاء مع نادي سيراميكا كليوباترا لشراء الثنائي بعقد نهائي، بعد أن كان الأهلي يرغب في استعارة الثنائي لمدة 6 أشهر، ويسعى سموحة لعرض مبلغ مالي كبير لشراء الثنائي بعقد نهائي وخطفهما قبل الانتقال إلى الأهلي. 

ويبحث نادي سموحة عن مدافع مميز في الفترة الحالية، وكان يتفاوض مع محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب مواليد عام 1999، والذي تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية، لسد النقص العددي في صفوف الفريق الأحمر. 

وبدأت أعين سموحة تتجه صوب ثنائي سيراميكا كليوباترا مواليد عام 1999، حيث يلعب محمد ناصر في مركز قلب الدفاع، بينما يشارك علي الملواني في مركز الجناح المهاجم، ويمتلك مهارات فردية كبيرة، وتم تصعيد الثنائي إلى صفوف الفريق الأول في سيراميكا خلال الفترة الماضية.‎
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. سموحة يطلب ضم صلاح محسن وعمار حمدى من الأهلى

اخبار الرياضة .. حسني مبارك يعزي مرتضى منصور في وفاة شقيقته.. فرج عامر يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب الزمالك

أخبار الرياضة.. فرجاني ساسي يحسم الجدل حول شائعات هروبه من الزمالك.. بيان سموحة الناري ضد الجبلاية حول التحكيم

حصلنا على موافقة اللاعب.. فرج عامر: صلاح محسن على أعتاب سموحة

أخبار الرياضة ليلا.. صلاح محسن يقترب من سموحة.. رئيس الزمالك لـ طارق حامد: جائزة كاف لا تشرفك

رسميا.. الأهلي يوافق علي إعارة صلاح محسن وعبد المنعم إلى سموحة

ترشيحاتنا

أول علاج لمرض الغدة الدرقية.. تفاصيل

مرتدياً زي القوات الخاصة.. أمير كرارة يوجه رسالة للرئيس السيسي.. فيديو

محاصر بالمتفجرات والألغام.. قوات الشرطة تداهم وكرا إرهابيا بالصحراء.. فيديو

ملابسات جديدة .. فادى الهاشم زوج نانسى عجرم يمثل للتحقيق قى قضية قتيل فيلتها

قبل مواجهة النجم.. محمود الخطيب يحضر مران النادي الأهلي

رغم اقتراب رحيله.. صالح جمعة يظهر في الأهلي ويتدرب منفردًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر الموديلات انتشارًا.. تعرف على حجم مبيعات مرسيدس mercedes خلال 2019 .. صور

25 يناير تاريخ حمل الصمود والثورة من أجل الكرامة.. صدى البلد ينشر صورا نادرة لمجزرة الإسماعيلية

تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور