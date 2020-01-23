بكري: مساعد وزير الداخلية للأمن العام تصدى لأوكار الجريمة

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، إن تكريم اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في احتفالية عيد الشرطة اليوم جاء تقديرا لجهوده الأمنية في الفترة الماضية وهو واحد من أفضل رجال الأمن في وزارة الداخلية.





وأضاف مصطفى بكري في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "منذ أن وطأت قدمه في قطاع الأمن العام ووضع على عاتقه مهمة القضاء على أوكار الجريمة في مصر وكانت منطقة السحر والجمال خطيرة وقرر اقتحام اوكار الجريمة بمنتهى القوة".





وتابع مصطفى بكري: "اللواء علاء سليم طهر بحيرة المنزلة ونجح قطاع الأمن العام في القضاء على أوكار الجريمة".

وأكمل مصطفى بكري: "هما دول ولاد مصر وأبطال مصر القادرين على حماية مصر، ومشاهدة احتفالية أكاديمية الشرطة بعيدها رسالة تبرز تضحيات رجال الشرطة للدفاع على أمن واستقرار الدولة المصرية".





وأكمل مصطفى بكري: "الرئيس السيسي حرص على تحية ابن البطل الشهيد وهو نموذج للقائد الوطني الجسور الذي يعطي كل من ضحى بعمره فداء لمصر حقه".



