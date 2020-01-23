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أبو العينين: مصر استطاعت حشد القوى السياسية العالمية لحل الأزمة الليبية.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 07:54 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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هاني حسين
عرض الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري،  مقدم برنامج " حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرا يرصد فعاليات الاجتماع الموسع الذي عقده مجلس الأعمال المصري الأوروبي مساء اليوم برئاسة محمد أبو العينين رئيس المجلس لمناقشة موضوع ماذا بعد مؤتمر برلين  بحضور سفراء فرنسا وبلجيكا والبرازيل وأحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق وعدد كبير من الخبراء والسفراء وأعضاء مجلس النواب والقيادات الحزبية.

وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي: "يؤسفني ما يحدث في ليبيا، وهناك اهتمام من القوى العالمية بليبيا لأنهم يشعرون أن ليبيا مظلومة وأن هناك تدخلات خارجية تمارس أدوار قذرة".

وتابع أبو العينين: "القوى العالمية تشعر أن ثورات ليبيا عرضة للنهب وأن بعض الدول لا مصلحة لها إلا الخراب والدمار".

وأكمل أبو العينين: "مصر استطاعت حشد القوى السياسية العالمية لحل الأزمة الليبية، وأظهرت مدى خطورة تدهور الأوضاع في ليبيا ومصر تحركت بمنتهى السرعة  وقادة العالم استطاعوا الاجتماع في وقت قصير في برلين  لبحث الأزمة الليبية".

وأشاد مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة رجل الأعمال أبو العينين، بدور الرئيس السيسي الفاعل في مؤتمر برلين ونجاحه في خلق إجماع دولي على ضرورة التحرك العاجل وفق رؤية واضحة وحل شامل للأزمة الليبية. 

وأكد "أبو العينين"، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، ورئيس المجلس، أن الرئيس السيسي عن طريق اتصالاته ومشاوراته ولقاءاته المكثفة مع قادة العالم والمنظمات الدولية والإقليمية نجح في وضع القضية بأبعادها المختلفة على أولوية أجندة المجتمع الدولي وأظهر للعالم التداعيات الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي نتيجة التدخل الخارجي في الشأن الليبي، مشيدا باستجابة قادة العالم لجهود الرئيس السيسي والتي تعكس المكانة الكبيرة لمصر والتقدير الدولي لحكمة الرئيس السيسي ورؤيته المتوازنة.

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