أبو العينين عن الأزمة الليبية: هناك معلومات مغلوطة حول حقيقة الأوضاع.. والتاريخ سيسجل إنجازات مصر السيسي في حشد العالم لنصرة جارتنا الشقيقة

مجلس الأعمال المصري الأوروبي يناقش القضية الليبية

«أبو العينين»: هناك معلومات مغلوطة حول حقيقة الأوضاع في ليبيا

مصر قادت حملة لتصحيح المعلومات المغلوطة حول قضية ليبيا

التاريخ سيسجل إنجازات مصر السيسي في حشد العالم لنصرة ليبيا

أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، أن مصر قادت حملة لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول قضية ليبيا، واستطاعت تسويق المعلومات الصحيحة حولها للعالم، لتعبر عن معاناة الشعب الليبي والمخاطر التي تهدد الأمن القومي الليبي وثرواته وكشف المطامع الخارجية.

وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى اليوم، الأربعاء: "كانت هناك معلومات مغلوطة حول حقيقة الأوضاع في ليبيا، على سبيل المثال لم يكن لدى البرلمانيين فى أوروبا معلومات حقيقية حول أوضاع الشعب الليبي والمطامع الخارجية في ليبيا"، مؤكدا أهمية تحديد الموقف الأوروبي والأمريكي من هذه القضية، وتنفيذ توصيات اجتماع برلين، بالتزامن مع تفاعل الحكومات والبرلمانات والإعلام حول العالم لتنفيذ تلك التوصيات.

وأشار إلى خطورة ما حدث من اختراق المجتمع الليبي من قبل الجماعات والميليشيات الإرهابية الممولة من الخارج، وتلك الجماعات الإرهابية الأخرى الأجنبية المدفوعة إلى الداخل الليبي، على عكس ما يتسم به الشعب الليبي المسالم بسبب أطماع خارجية تدخلت لتحقيق أهدافها وأطماعها.

ولفت إلى أن القضية الليبية أصبحت عالمية وتحظى باهتمام ودعم دولي، خاصة مع الدور الإقليمي الذي تقوم به مصر، مشددا على أهمية توصيل الرسالة الصحيحة لتوجيه العالم لحل الأزمة والحفاظ على أمن واستقرار ليبيا وثرواتها.

كما أكد رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أن الموضوعات والقضايا الإقليمية في المنطقة خاصة في ليبيا، التي يناقشها اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوروبى اليوم، تعد قضايا مصيرية تؤثر بشكل أو بآخر على العالم وليس دول الجوار فقط.

وقال محمد أبو العينين إن ما يحدث فى ليبيا من تدمير وتخريب أمر مؤسف، وليبيا مظلومة، فهناك تدخلات خارجية تنهب الشعب الليبي وإيادي تخريبية ليس لها مصلحة إلا الإرهاب والتخريب، ولن يكون ذلك، خاصة أن مصر دولة جوار لليبيا، فقد استطاعت أن توصل للعالم مخاطر وتداعيات ما يحدث فى ليبيا وخطره المستقبلي على المنطقة بالكامل، مشيرا إلى أن هناك استجابة من قادة العالم لنداءات مصر وتحركاتها المستمرة من أجل القضية الليبية وأمن واستقرار ليبيا.

وأضاف أن هناك دولا تضع عينيها بكل تركيز على دول الجوار، لافتا إلى أن تهديد رجب أردوغان، رئيس تركيا، مرفوض شكلا وموضوعا، مشيرا إلى أنه بالرغم من شجب الدول المختلفة لتصرفات تركيا وعدم اهتمام بعض الدول خلال الفترة الماضية، إلا أنه وبفضل الدعوات المصرية أصبح هناك حاليا اهتمام من دول الاتحاد الأوروبى، المتوقع لها القيام بدور مهم فى القضاء على الإرهاب.

وأكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أن اهتمام العالم بليبيا لم يأت من فراغ وإنما بوعى سياسي ودبلوماسي، ومصر سيكتب لها التاريخ إنجازاتها حول قضية أمن واستقرار ليبيا، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يوصل للعالم كله أن مصر لها موقف قوي في مكافحة الإرهاب الدولي ومنع التعدى على حقوق الدول بالمنطقة، وهذا قدر مصر التي تقف دائما بجوار أشقائها ودول الجوار.