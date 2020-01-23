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أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية: نعتز بالشرطة المصرية الشجاعة ودورها في حماية أمن الوطن

الخميس 23/يناير/2020 - 08:08 م
الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي
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سامح سلام
هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة المصرية الثامن والستين.

 وجاء في نص البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني ونحن نحتفل بعيد الشرطة الثامن والستين، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري، خالص التهنئة بهذه الذكرى التى أبرزت وطنية وكفاءة قوات الشرطة المصرية الباسلة، وتطلعها لمستقبل مشرق يحقق حلم الأجيال في وطن يسوده الأمن والكرامة الإنسانية. بمساندة شعبها العظيم وجيشها المخلص".

كما أرسل أيضًا رئيس الطائفة الإنجيلية، ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لعيد الشرطة، مشيدًا "بالدور الوطني الشجاع لرجال الشرطة في الدفاع عن عزته وكرامته الوطنية"، مؤكدًا اعتزازه وتقديره لدورهم العظيم في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وحماية جبهته الداخلية، بكل تفانٍ وإخلاص.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد بعث ببرقية تهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية وكافة قيادات الوزارة والضباط والجنود بمناسبة عيد الشرطة. 

كما أرسل المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر ببرقية تهنئة لقيادات وزارة الداخلية، مشيدا بدورهم الوطنى في حفظ الأمن بمختلف أنحاء الجمهورية.
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