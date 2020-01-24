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مرأة

محسن الكيك من مسببات السرطان.. تعرفى على البديل الصحى

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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ريهام قدري

هناك العديد من الأقاويل تناولتها آراء علمية عن محسن الكيك، ووجود مادة معينة في تركيبته تعتبر من مسببات السرطان  وكشفت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك عن التركيبات الخاصة بمحسن الكيك أو الخبز وهي : 


● مادة برومات البوتاسيوم التي تستخدم في محسنات الكيك وبعض المخابز لتبييض الدقيق وجعله أكثر إبيضاضًا، تتحلل المادة في الفرن بالحرارة وتكمن المشاكل لو تبقى جزء من هذه المادة في المخبوزات.

● المادة طبقا لآراء بعض العلماء ليست مسرطنة في حد ذاتها  لكن  متبقياتها في المخبوزات إذا لم تتحلل تحللا كاملا لها تأثير ضار على الجسم.

● منعت دول الاتحاد الأوروبي استعمال هذه المادة كإضافة غذائية كان التقارير العلمية أثبتت أنها من مسببات السرطان في حيوانات التجارب، لكن يجب أيضا أن نذكر أن بعض بدائل السكر تؤدي إلى نفس النتيجة.

● لا تمنع بعض الدول كالولايات المتحدة أو اليابان استعمال هذه المادة ، بشرط أن لا تظهر هذه المادة في المنتج النهائي، أي الخبز، بصورتها الأولى .. وأن يتم ذكر أن المنتج يحتوي على هذه المادة بشكل صريح على العبوات وترك حرية استعمال هذه المادة لاختيار للمستهلك.


● اختلفت الأقاويل في تسبب تلك المادة في بعض الآثار الضارة، فبعض العلماء أثبتوا تسببها في إحداث سرطان بالكلى عند تعريض حيوانات التجارب لاستخدامها لمدة طويلة، وتقارير أخرى أثبتت أنها genitoxic أي تسبب طفرات جينية لبعض أنواع البكتيريا، وأثبتت تجارب معملية أخرى تأثيرها الضار على الخلايا الدموية الليمفاوية المعزولة خارج الجسم.


● يظل البديل الآمن هو استخدام البيكينج باودر، وإضافة ملعقة من الخل للكيك

أو عمل محسن خبيز منزلي مكون من ملعقة كبيرة سكر، نصف ملعقة كبيرة بيكينج باودر، ملعقة كبيرة دقيق و 2 ملعقة كبيرة خل .. تخلط المكونات الجافة ثم يضاف لها الخل فتحدث فوران.

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