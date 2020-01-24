محسن الكيك من مسببات السرطان.. تعرفى على البديل الصحى

هناك العديد من الأقاويل تناولتها آراء علمية عن محسن الكيك، ووجود مادة معينة في تركيبته تعتبر من مسببات السرطان وكشفت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك عن التركيبات الخاصة بمحسن الكيك أو الخبز وهي :





● مادة برومات البوتاسيوم التي تستخدم في محسنات الكيك وبعض المخابز لتبييض الدقيق وجعله أكثر إبيضاضًا، تتحلل المادة في الفرن بالحرارة وتكمن المشاكل لو تبقى جزء من هذه المادة في المخبوزات.